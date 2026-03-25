Festival di Cannes 2026, Zara Larsson si esibirà all'amfAR Gala

L'artista candidata al Grammy Award sarà la performer della serata di beneficenza che si svolgerà in Costa Azzurra il prossimo 21 maggio. Kyle Clifford, CEO di amfAr, si è detto entusiasta di avere dal vivo una sostenitrice di lunga data della no-profit

Per il Festival di Cannes, che quest'anno si volgerà tra il 12 e il 23 maggio, manca ancora un po' ma, come da tradizione, i mesi che precedono la kermesse sono densi di annunci e dettagli sugli eventi collaterali in programma in Costa Azzurra nello stesso periodo.

Attraverso i suoi canali ufficiali l'amfAR ha fatto sapere che al gala di Cannes 2026 ci sarà anche Zara Larsson e che l'artista svedese sarà la guest star musicale principale della serata.

L'amfAR Gala 2026 si terrà il 21 maggio all'Hôtel du Cap-Eden-Roc. Il prestigioso appuntamento, che coniuga beneficenza e glamour è giunto quest'anno alla 32esima edizione.

Larsson performer al Gala di Cannes Zara Larsson sarà la star musicale dell'amfAR Gala di Cannes 2026, lo ha annunciato prima di tutti Variety che ha condiviso in esclusiva le dichiarazioni di Kyle Clifford, CEO della no-profit fondata tra gli altri da Elizabeth Taylor nel 1985 per raccogliere fondi per la ricerca contro l'Aids.

"Siamo entusiasti di avere Zara Larsson che si è unita a noi a Cannes quest’anno”, ha detto Clifford, che ha proseguito lodando l'impegno della cantante svedese, sostenitrice della causa di amfAr da diverso tempo. "Non è solo un’artista eccitante e di talento ma è anche una sostenitrice di lunga data della nostra missione e non potremmo essere più grati di averla con noi”. Vedi anche amfAR Gala 2025 a Venezia, i look più belli sul red carpet. FOTO

Glamour e spettacolo a scopo benefico All'amfAR Gala di Cannes sono attesi, come sempre, ospiti di riguardo, oltre alle star provenienti direttamente dal vicino Festival cinematografico.

Larsson si esibirà in alcui momenti speciali della cena di gala cui è associata un'asta di beneficenza di beni di lusso e opere d'arte spesso firmate da personaggi dello spettacolo.

Simon de Pury guiderà l'asta e Carine Roitfeld, modella ed ex direttrice di Vogue France, curerà la sfilata organizzata ad hoc per la serata che, normalmente, vede la presenza di top model internazionali e supermodelle.

In attesa di conoscere nuovi dettagli sulla serata benefica, incluso il nome della madrina associata all'edizione 2026, su canali ufficiali della no-profit che ha raccolto negli ultimi quarant'anni oltre novecentocinquanta milioni di dollari nel mondo, si dà il benvenuto alla cantante di Lush Life per l'appuntamento di maggio.

Zara Larsson è l'ultima performer nella lista di artisti che si sono esibiti a Cannes a scopo benefico (lo scorso anno i performer del Gala furono i Duran Duran).

Larsson, che ha firmato brani di successo come Never Forget You, Symphony e Stateside, è reduce dalla stagione esaltante dell'album del 2025 Midnight Sun, la cui title track ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Dance Pop Recording. Leggi anche Grammy Awards 2026, tutti i vincitori