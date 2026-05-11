A più di un anno dalla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, tornano al centro dell’attenzione le indagini sull’Hantavirus, il raro virus trasmesso dai roditori. Secondo gli accertamenti medico-legali, Arakawa sarebbe morta per una grave sindrome polmonare, lasciando solo l’attore premio Oscar, debilitato dall’Alzheimer e da problemi cardiaci. La scoperta dei corpi nella villa di Santa Fe trasformò il dramma privato in un caso mediatico mondia

A oltre un anno dalla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, il loro dramma torna al centro dell’attenzione internazionale. A riaccendere i riflettori è il nuovo allarme sanitario legato all’Hantavirus, il raro virus trasmesso dai roditori che negli ultimi giorni è tornato a fare notizia dopo un focolaio registrato sulla nave da crociera MV Hondius.

Ma già nel febbraio 2025 il nome dell’Hantavirus aveva travolto Hollywood e il mondo del cinema, trasformando la morte della leggendaria star premio Oscar e della sua compagna in uno dei casi più inquietanti e discussi degli ultimi ann