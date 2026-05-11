Hantavirus, rimpatriati passeggeri della nave da crociera: un cittadino Usa positivo. LIVE
Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius, per settimane focolaio di contagio dell'hantavirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. Completamente asintomatici i 4 residenti in Italia
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Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius, per settimane focolaio di contagio dell'hantavirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Un francese ha presentato sintomi durante il rientro e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici i 4 residenti in Italia.
Gli approfondimenti:
- Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria
- Hantavirus, il ministero della Salute: "Nessun motivo di allarme"
- Hantavirus, focolaio su nave rilancia corsa al vaccino: cosa sappiamo
- Sospetto caso di hantavirus, Gb invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. FOTO
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Hantavirus, Gb invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. FOTO
Sei paracadutisti e due sanitari militari sono stati lanciati con ossigeno e materiale medico sull’isola dopo l’individuazione di un sospetto caso di hantavirus. Il paziente è un cittadino britannico che era a bordo della nave da crociera colpita da un focolaio del virus.
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Hantavirus, i numeri del contagio e della diffusione del virus
Per la prima volta nella storia il virus di Andes ha attraversato l’Atlantico. Le autorità sanitarie si sono mosse con prontezza per contenere il focolaio sulla MV Hondius e rintracciare tutti i possibili infetti. I modelli matematici per prevedere la diffusione sono ancora in fase di affinamento. Cosa c'è da sapere.
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Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus
Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr", ha affermato il ministero americano.