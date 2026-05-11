Finisce l'odissea della nave da crociera Hondius, per settimane focolaio di contagio dell'hantavirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Un francese ha presentato sintomi durante il rientro e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici i 4 residenti in Italia.

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