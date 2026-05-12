Hantavirus, altri 3 contagi tra passeggeri. Due italiani in quarantena

Continua a salire l'allarme, nonostante le rassicurazioni dell'Oms. Isolati anche 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo, dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati dalla Hondius
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Continua a salire l'allarme hantavirus, nonostante le rassicurazioni dell'Oms. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave-focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo, dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati dalla Hondius.
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Atterrati nei Paesi Bassi gli ultimi due voli
Gli ultimi due aerei che trasportavano passeggeri e membri dell'equipaggio evacuati dalla nave da crociera MV Hondius, dove è stata rilevata un'epidemia di hantavirus, sono atterrati ieri sera a Eindhoven, nei Paesi Bassi. I due aerei provenienti dall'arcipelago spagnolo delle Isole Canarie trasportavano in totale 28 persone, secondo il Ministero degli Esteri olandese. A bordo del primo aereo c'erano sei ex passeggeri Hondius (quattro australiani, un neozelandese e un britannico residenti in Australia): saranno ospitati in un centro di quarantena vicino all'aeroporto prima di partire per l'Australia. I sei, che indossavano camici medici bianchi e mascherine, sono scesi dall'aereo medico, stringendo borse bianche contenenti i loro effetti personali, prima di entrare nel terminal. Il secondo velivolo trasportava 19 membri dell'equipaggio, un medico britannico, un epidemiologo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e un altro del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CEPM). Hanno indossato solo una maschera e grandi borse bianche contenenti i loro effetti personali.