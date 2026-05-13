Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima: è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il ministero della Salute alza il livello di allerta 'per cautela', ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri intanto, la nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'Oms fa un bilancio dei contagio: i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi.

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