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Hantavirus, turista britannico in quarantena a Milano. A Messina test su argentina. LIVE

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©Ansa

Effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima: è in quarantena al Sacco. Evacuati gli ultimi passeggeri intanto, la nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata

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Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima: è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il ministero della Salute alza il livello di allerta 'per cautela', ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri intanto, la nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'Oms fa un bilancio dei contagio: i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. 

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Hantavirus, test su turista argentina ricoverata a Messina. VIDEO

Hantavirus, allo Spallanzani arrivato il test del marittimo 25enne calabrese

Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima: è in quarantena al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese, già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il ministero della Salute alza il livello di allerta 'per cautela', ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri intanto, la nave focolaio dalle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'Oms fa un bilancio dei contagio: i casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. 

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Ministero: test Hantavirus su turista ricoverata a Messina

Nella serata di ieri è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Lo rende noto il ministero della Salute spiegando che la turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario.

Rintracciato a Milano un turista a rischio, in quarantena al Sacco

E' stato rintracciato oggi a Milano un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena-Johannesburg su cui si trovava la moglie della prima vittima. Lo rende noto il ministero della Salute. L'Italia - spiega il ministero - ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell'Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell'11 maggio. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore che viaggia con il turista. Il Ministero sottolinea che "continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull'evolversi della situazione". 

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