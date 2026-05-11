Come ha contratto il virus

In quel periodo Hasenhuttl, senza panchina dalla scorsa estate dopo l'esonero incassato dal Wolfsburg, era reduce dalla promozione dell’Aalen in 2.Bundesliga e stava preparando la nuova stagione. Hasenhuttl ha raccontato in un’intervista al Mirror di aver probabilmente contratto l’infezione durante una semplice attività domestica. "Stavo pulendo la terrazza senza mascherina e credo di aver inalato la polvere. Ci vogliono circa due o tre settimane prima che l'infezione si manifesti e compaiano i sintomi”, ha spiegato. L’hantavirus si può trasmettere attraverso l’inalazione di particelle contaminate da urina, saliva o escrementi di roditori infetti.



Il ricovero e i sintomi

Hasenhuttl scambiò erroneamente i primi sintomi per semplice stanchezza dopo un giro in mountain bike, ma nel giro di poco tempo comparvero forti dolori alla testa e alla schiena. "Sono andato a letto ed è stato allora che è iniziato il mal di testa. Sentivo come se avessi un ago in testa. Poi ho iniziato ad avvertire un forte mal di schiena. Era come se avessi un coltello nella schiena", ha raccontato Hasenhuttl. Gli esami mostrarono che il virus stava causando un rapido ingrossamento di fegato e reni. L'allenatore trascorse due settimane in terapia intensiva. “Sono stato via per così tanto tempo e non sapevo quando sarei tornato. Il battito cardiaco era così intenso che mi svegliavo, sentivo un tonfo nel petto. Bisogna aspettare che il corpo produca anticorpi e poi sperare di sopravvivere. Non restava che aspettare. Cercavo di allontanare i pensieri negativi perché mi sentivo giovane, sano e forte. Pensavo: ‘Perché dovrei morire per un virus?'", ha concluso.