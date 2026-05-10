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Salute e Benessere

Hantavirus, i numeri del contagio e della diffusione del virus

Gabriele De Palma
©Getty

Per la prima volta nella storia il virus di Andes ha attraversato l’Atlantico. Le autorità sanitarie si sono mosse con prontezza per contenere il focolaio sulla MV Hondius e rintracciare tutti i possibili infetti. I modelli matematici per prevedere la diffusione sono ancora in fase di affinamento. Cosa c'è da sapere

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