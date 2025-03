Un nuovo colpo di scena si affaccia sulla morte di Gene Hackman, l’attore due volte premio Oscar che lo scorso 26 febbraio è stato ritrovato senza vita insieme alla moglie Betsy Arakawa. Le autorità hanno infatti rivelato che il 12 febbraio la donna ha chiamato tre volte l’ambulatorio medico Cloudberry Health. Il fatto è avvenuto quindi il giorno successivo rispetto a quello che il medico legale aveva indicato come probabile data della sua scomparsa, dovuta alla sindrome polmonare da hantavirus. L’11 febbraio, infatti, Arakawa aveva scambiato le ultime e-mail con un massaggiatore e aveva visitato un negozio di alimentari, uno per animali e una farmacia. Era poi tornata a casa intorno alle ore 17:15 e, in seguito, non erano state registrate altre attività. Ora è però emerso che il 12 febbraio Arakawa ha alzato la cornetta per parlare con lo studio medico e ha anche risposto a una sua telefonata. “Ha descritto un malessere legato a una congestione, ma non ha menzionato alcuna difficoltà respiratoria, mancanza di respiro o dolore al petto”, ha dichiarato alla Bbc il dottor Josiah Child, direttore della clinica. La moglie di Hackman aveva fissato un appuntamento proprio per il 12 febbraio, ma l’aveva cancellato il 10 perché doveva prendersi cura del marito, malato di Alzheimer e affetto da patologie cardiache. Il giorno della mancata visita, però, aveva richiamato per chiedere aiuto. La donna aveva allora ricevuto l’indicazione di presentarsi solo nel pomeriggio. “Non è venuta. Il nostro ufficio ha richiamato più volte senza ricevere alcuna risposta”, ha spiegato Child.