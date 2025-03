Bruce Willis, la moglie commenta la morte di Gene Hackman

Emma Heming ha pubblicato un video per rimarcare la necessità di supportare chi si prende cura dei malati. Betsy Arakawa, la moglie di Gene Hackman morta per un virus, aveva probabilmente trascurato la sua salute per prestare le cure al marito malato di Alzheimer

L'ISOLAMENTO DEI CONIUGI HACKMAN

A differenza di Willis, che può contare su una vasta rete di supporto che, oltre alla moglie, include anche l’ex moglie Demi Moore e le tre figlie Rumer, Tallulah e Scout, Hackman e Arakawa vivevano una condizione di estremo isolamento. L’attore, affetto da un’avanzata forma di Alzheimer, non è stato in grado di cercare aiuto dopo la scomparsa della moglie, morta qualche giorno prima di lui per una sindrome polmonare causata dall’hantavirus, che viene trasmesso dai roditori. Probabilmente, per prendersi cura del marito, Arakawa aveva trascurato sé stessa. Alla fine, Hackman è morto per una combinazione di fattori, compresi problemi cardiaci. Nel frattempo, nessuno ha cercato i due coniugi, come dimostra il fatto che solo dopo alcuni giorni un custode ha ritrovato i corpi.