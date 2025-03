Gene Hackman morto per arresto cardiaco vari giorni dopo la moglie

Gene Hackman, l'attore americano trovato morto nella sua casa insieme alla moglie lo scorso 27 febbraio, è deceduto per cause naturali a causa di malattie cardiache, pressione alta cronica, malattie respiratorie e Alzheimer avanzato, quasi una settimana dopo la moglie Betsy Arakawa. Lo ha detto la medico legale del New Mexico Heather Jarrell in una conferenza stampa. Hackman è probabilmente morto il 18 febbraio, quando il suo pacemaker ha registrato per l'ultima volta il suo battito cardiaco. "In base alle circostanze, è ragionevole concludere che la signora Arakawa sia morta per prima", ha detto Jarrell ai giornalisti. Il 95enne era iperteso, soffriva di una malattia cardiovascolare aterosclerotica e di Alzheimer, che secondo Jarrell era "un fattore contributivo significativo".