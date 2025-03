Demi Moore dimentica la sconfitta agli Oscar con le patatine fritte

La protagonista di "The Substance" è stata celebrata dalle sue figlie, tutte presenti alla cerimonia della notte degli Oscar a Hollywood.

Dopo i party scatenati è tornata all'abbigliamento comodo e al suo amato Pilaf

Demi Moore è stata una delle protagoniste indiscusse della notte degli Oscar 2025, sebbene il suo nome non sia stato inciso sotto la statuetta per la Migliore attrice protagonista, per cui era favorita.

La star di The Substance, infatti, è stata una delle più chiacchierate del post cerimonia, specialmente online, sui social, spazio virtuale dove si sono riuniti i fan per dimostrarle tutto il loro affetto. L'attrice, però non è apparsa delusa né avvilita, come provano le foto scattate a riflettori spenti.

La più bella è senz'altro quella pubblicata da sua figlia Tallulah Willis su Instagram, uno scatto che ritrae l'attrice finalmente libera dagli abiti da tappeto rosso, seduta con in braccio il suo amato cane Pilaf.

Moore si è fatta fotografare sorridente davanti a due vassoi colmi di patatine fritte, lo snack perfetto per rilassarsi e celebrare la fine di una lunga stagione di premi comunque piena di soddisfazioni.

Relax post Oscar con Pilaf e le patatine fritte Quando sfila sul tappeto rosso Demi Moore è una diva con poche rivali ma i suoi fan che la seguono da tempo, anche attraverso il racconto della sua quotidianità che lei stessa provvede a pubblicare sui social, sanno che l'attrice è una donna dedita alla famiglia, alla compagnia dei suoi figli e del suo cagnolino Pilaf, alle cure dell'ex marito Bruce Willis, a cui è rimasta accanto specie da quando si è ammalato, e ai piaceri semplici.

Non ci sorprende vederla seduta sul pavimento, in accappatoio, con in braccio il piccolo chihuahua, poche ore dopo gli Oscar, cerimonia da cui è uscita trionfatrice nonostante la sconfitta nella categoria in cui era candidata, quella di Migliore attrice protagonista.

La star di The Substance ha accolto più che sportivamente il verdetto dell'Academy, che ha premiato con l'Oscar Mickey Madison, la protagonista di Anora.

Dopo essersi congratulata, anche pubblicamente, con la giovane collega (in un post su Instagram ha scritto di essere impaziente di sapere cosa farà dopo il film di Sean Baker), Demi Moore si è finalmente concessa un po' di riposo coi suoi affetti e forse con uno dei suoi snack preferiti.

Nella foto Moore sorride davanti a una doppia porzione di patatine fritte, un peccato di gola a cui è lecito cedere dopo una serata così importante. Sua figlia Talullah scrive: "My Winner", la sua vincitrice. E sotto alla foto è un diluvio di commenti di fan e amici dell'attrice che non smettono di farle i complimenti per una stagione straordinaria. Leggi anche Golden Globes, la rivincita di Demi Moore: primo premio a 62 anni

La stagione d'oro di The Substance, da Cannes agli Oscar Demi Moore ha espresso tutta la sua gratitudine su Instagram per la stagione cinematografica che, con la consegna degli Oscar, si è appena conclusa.

L'attrice, che è tornata alla ribalta con il body horror The Substance, pellicola presentata a Cannes 2024, ha ringraziato anche in questa occasione la regista Coralie Fargeat che le ha offerto un ruolo incredibile, perfetto per lei che è stata una protagonista del cinema per almeno due decenni ma alla quale da un po' non venivano offerti personaggi importanti.

Il ritorno sulla scena con l'iconica Elizabeth Sparkle, protagonista della pellicola, ha riacceso i riflettori sul talento di Moore che, pur avendo recitato in pellicole cult, da Ghost - Fantasma a Proposta Indecente a Codice d'onore, ha stretto solo quest'anno i primi premi della sua carriera.

Dal Golden Globe lo scorso gennaio al Critic's Choice, al Gotham Independent Film Award, più le candididature all'Oscar, al BAFTA, allo Spirit Award e a molti altri premi minori, Moore può comunque dirsi soddisfatta per una stagione d'oro che l'ha vista protagonista sul grande schermo ma anche sul red carpet dove ha incantato col suo fascino eterno i fan, grazie anche al sostegno del suo stylist Brad Goreski che ha fatto con lei un lavoro eccellente.

Pronta per un nuovo anno e per nuovi ruoli.

