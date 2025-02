Critics Choice Awards, Demi Moore vince come Migliore attrice

La diva di Hollywood ha vinto il premio come Migliore attrice ai Critics Choice Awards, confermando il suo status di favorita agli Oscar. "E' stata una corsa davvero folle", racconta la star. Nel suo discorso, oltre ai sentiti ringraziamenti, l'invito per tutti a credere nei propri sogni

Demi Moore ha vinto il premio come migliore attrice ai Critics Choice Awards , confermando il suo status di favorita per gli Oscar in una settimana che ha visto lo scandalo travolgere la sua rivale di "Emilia Perez" Karla Sofia Gascon. Di seguito, il suo discorso per la vittoria, e i suoi più sentiti ringraziamenti che hanno emozionato il pubblico presente in sala.

"E' stata una corsa davvero folle"

The Substance, il film horror della star degli anni Novanta, ha vinto anche il premio per la migliore sceneggiatura originale in un sfarzoso gala organizzato a Los Angeles dal più grande gruppo di critici del Nord America, che ha incoronato Anora come miglior film dell'anno. La vittoria di Moore segue quella ai Golden Globes di gennaio e la mette sulla buona strada per coronare la straordinaria rinascita della sua carriera agli Oscar del mese prossimo. "E' stata una corsa davvero folle", ha ammesso Moore, 62 anni, che nel film è una celebrità avanti negli anni che si inietta un siero per tornare a vivere temporaneamente nel suo corpo più giovane (LA GALLERY).