Oscar 2025, gli attori e i registi alla prima nomination. FOTO

Pluripremiato per il suo ruolo in Succession, Jeremy Strong si contenderà l'Oscar (premio a cui è candidato per la prima volta) col suo ex compagno di set Kieran Culkin, dal momento che anche lui è candidato come Migliore attore non protagonista per il suo ruolo in The Apprentice - Alle origini di Trump. Completano la cinquina Edward Norton, Guy Pearce e Yura Borisov