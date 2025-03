Morte Gene Hackman, filmati e autopsia non saranno resi pubblici

Quasi tre settimane dopo il ritrovamento dei cadaveri di Gene Hackman , 95 anni, e della moglie Betsy Arakawa , 65 anni, nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico, un giudice ha accolto la richiesta di sigillare le cartelle cliniche e tutte le foto e i filmati della polizia sui corpi della coppia e di uno dei loro cani. L’attore due volte premio Oscar, che soffriva di Alzheimer e di malattie cardiache, è morto intorno al 18 febbraio, quasi una settimana dopo la scomparsa della moglie che aveva contratto la sindrome polmonare da hantavirus, una malattia diffusa dalle feci dei roditori.

LE CAUSE DELLA MORTE

“La causa della morte del signor Gene Hackman, di 95 anni, è una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica, con il morbo di Alzheimer come fattore contributivo significativo", aveva spiegato all’inizio di marzo la dottoressa Heather Jarrell, medico legale capo del New Mexico. “L'esame autoptico e un esame TC post mortem completo del corpo non hanno dimostrato alcun riscontro acuto di trauma interno o esterno e hanno mostrato gravi malattie cardiache, tra cui molteplici interventi chirurgici che hanno coinvolto il cuore, prove di precedenti attacchi cardiaci e gravi cambiamenti dei reni dovuti a pressione alta cronica”.