Katy Perry si esibirà prima della partita tra Stati Uniti e Paraguay in programma al SoFi Stadium di Inglewood, California. Attesi anche Future, Lisa, Tyla, Anitta, Rema e DJ Sanjoy

Poche settimane all’inizio dei Mondiali di calcio 2026. Come rilanciato da PageSix, Katy Perry si esibirà prima della partita tra Stati Uniti e Paraguay, in programma il 12 giugno (ora italiana: 03.00 del 13 giugno). Come riportato, la cantante sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura in programma al SoFi Stadium di Inglewood, California. Attesi anche Future, Lisa, Tyla, Anitta, Rema e DJ Sanjoy.

mondiali di calcio, katy perry si esibirà alla cerimonia di apertura I Mondiali di calcio 2026 si svolgeranno tra Stati Uniti d’America, Messico e Canada. Ogni nazione ospiterà una cerimonia di apertura in attesa della prima partita del Paese ospitante. Gli Stati Uniti scenderanno in campo il 12 giugno, ore 03.00 del 13 giugno in Italia, contro il Paraguay. Come riportato da PageSix, Katy Perry si esibirà prima del calcio d’inizio. Annunciati anche Future, Lisa, Anitta, Rema, DJ Sanjoy e Tyla, quest’ultima reduce dal successo della collaborazione She Did It Again con Zara Larsson. Cerimonia in programma al SoFi Stadium di Inglewood, California. Katy Perry (FOTO) è tra le popstar di maggior successo a livello mondiale. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi successi, ricordiamo I Kissed a Girl, Teenage Dream, Firework, The One That Got Away, Roar, Never Really Over, Daisies e Bandaids. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo California Gurls con Snoop Dogg, 365 con Zedd, When I'm Gone con Alesso e I'm His, He's Mine con Doechii. Approfondimento Mondiali di calcio 2026, Shakira firma l'inno ufficiale Dai Dai