La popstar è arrivata in gran segreto in Italia per esibirsi ad un evento privato. Durante la sua visita si è concessa un giro notturno per le vie della Capitale con tappa alla celebre attrazione turistica

Katy Perry è passata per l'Italia lo scorso fine settimana e le tracce del suo mini viaggio nel Belpaese sono state rese disponibili online solo a cose fatte, con grande rammarico dei suoi fan italiani che stanno lasciando numerosi commenti sotto il post che contiene le foto della popstar a Roma.

Katy Perry è arrivata nella Capitale con un volo privato da New York per prendere parte ad una festa aziendale, un evento nel quale lei era la guest star musicale.

La tappa italiana è stata l'occasione per fare un giro per le strade della città senza trascurare i luoghi più famosi di Roma.

Alla Fontana di Trevi la cantante non ha rinunciato al rituale portafortuna amato dai turisti di tutto il mondo.

Rimasta senza spiccioli, ha immerso la sua carta di credito nell'acqua documentando tutto per i suoi follower.

Il giro di notte a Roma, tra Vaticano e Fontana di Trevi Katy Perry non si è lasciata intimorire dalle accuse che le sono arrivate pubblicamente dall'attrice australiana Ruby Rose, che recentemente ha riferito via social i dettagli di una presunta violenza sessuale avvenuta venti anni fa in un club.

La popstar, che ha concluso da qualche mese il Lifetimes Tour ma la cui agenda è comunque fittissima, ha preso parte a un evento privato alla Nuvola di Fuksas, all'Eur, in qualità di guest star della serata.

L'impegno, che non era stato reso pubblico, è stato comunque raccontato brevemente via social media dalla stessa cantante che, come d'abitudine, ha racchiuso i momenti migliori della sua settimana in un post su Instagram.

Il post contiene foto e video di un viaggio in Italia che è stato breve ma non privo di momenti glamour e divertenti.

Oltre agli highlights della sua esibizione live, Perry ha pubblicato diverse altre foto tra cui spiccano quelle realizzate in Piazza San Pietro, raggiunta di notte in abito elegante, un modello senza maniche, con la gonna larga firmato da Jacquemus.

Oltre agli scatti della sessione fotografica al Vaticano, la cantante ha diffuso qualche altro momento tra gli eleganti palazzi della Capitale.

Nascosta da un cappellino con la visiera, in outfit decisamente casual, ha raggiunto la Fontana di Trevi per gettare qualche monetina benaugurante ma, dopo essersi resa conto di essere a corto di spiccioli, ha preso la sua carta di credito e l'ha immersa nell'acqua, un'interpretazione decisamente personale del rituale portafortuna.

L'episodio divertente è finito sui social ed il breve filmato, visibile in basso, è disponibile sia su Instagram che su TikTok in un profilo dove Perry condivide le sue esperienze in giro per il mondo.

La clip, diventata presto virale, è stata ampiamente commentata dai suoi fan. Leggi anche Katy Perry su Instagram con Justin Trudeau. La foto col look abbinato

Katy Perry molte volte turista in Italia Katy Perry è stata in Italia molte volte in qualità di turista, a prescindere dagli impegni musicali (l'ultima volta, lo scorso novembre, per la tappa di Bologna del suo tour mondiale).

La cantante ha scelto il Belpaese molto spesso, specie per le vacanze estive, negli anni in cui è stata la compagna di Orlando Bloom.

Tra il 2015 e il 2016 è stata in Toscana e in Costiera Amalfitana, mete predilette per le vacanze da parte dei vip di Hollywood e non solo.

In Costiera Amalfitana è poi tornata nel 2024 e nel 2025 ha aggiunto alcune località della Sardegna ad altre tappe nel Sud dell'Italia.

Nel 2021, poi, era stata a Venezia, sempre insieme ad Orlando Bloom, la cui relazione di lungo corso si è conclusa lo scorso anno.

In quella occasione con la cantante e l'attore c'era anche la piccola Daisy Dove che era nata un anno prima, nell'estate del 2020. Leggi anche Katy Perry e Justin Trudeau debuttano su Instagram come coppia