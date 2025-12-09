Offerte Sky
Katy Perry e Justin Trudeau debuttano su Instagram come coppia

Spettacolo
Foto tratta dal profilo Instagram di Katy Perry

L'ex premier canadese ha accompagnato la popstar in una tappa del tour, alla quale si sono aggiunti anche momenti romantici e l'incontro con l'ex primo ministro giapponese

Katy Perry e Justin Trudeau sono ufficialmente una coppia: dopo un viaggio in Giappone, un selfie ha confermato l’amore tra l’ex premier canadese e la popstar. Il primo, infatti, ha accompagnato la seconda nel Paese del Sol Levante sia per l’unica tappa alla Saitama Super Arena del Lifetimes Tour (che era iniziato il 23 aprile a Città del Messico e che si è concluso il 7 dicembre ad Abu Dhabi), sia per una breve vacanza romantica. I due sono stati anche fotografati mano nella mano per le strade di Tokyo, ma non solo. Sempre insieme a Perry, Trudeau ha infatti incontrato l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie Yuko. La didascalia della foto Instagram che accompagna lo scatto dei quattro recita: “L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e a mia moglie per pranzo”. Immediato il commento dell’ex premier canadese: “Katy e io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno, sia per l’ordine internazionale basato sulle regole, che per un futuro migliore per tutti”. Un’ulteriore conferma della felice relazione è arrivata poi dalla stessa cantante, che sul profilo Instagram personale ha condiviso un selfie di coppia dove entrambi sorridono davanti a un laghetto nel verde di Tokyo. Nel carosello compare infine un filmato in un ristorante, dove Perry siede al tavolo con Trudeau mentre assaggia l’uni, il riccio di mare.

I PRIMI AVVISTAMENTI E SOSPETTI

Le prime voci su una possibile relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau erano circolate lo scorso luglio dopo un avvistamento a cena insieme in un ristorante di Montreal, in Canada. In seguito, l’allora presunta coppia era stata notata anche nel parco Mount Royal e al concerto della popstar. Lei aveva da poco chiuso la storia di 10 anni con l’attore Orlando Bloom, il padre della figlia Daisy Dove, 5 anni, mentre lui aveva alle spalle la separazione dai 18 anni di matrimonio con Sophie Grégoire, sposata nel 2005 e madre dei tre figli Xavier, Ella-Grace e Hadrien. A ottobre, la neo-coppia era stata fotografata sullo yacht di lei in California, e pochi giorni dopo anche all’uscita del locale Crazy Horse di Parigi. “L'unica ragione per cui questa storia si è trasformata in qualcosa di reale è perché Justin è stato così insistente”, ha dichiarato una fonte esclusiva alla rivista People. “Non cercava un appuntamento quando si sono visti per la prima volta e di certo non cercava un fidanzato”. Per la cantante, quindi, la nuova storia d’amore sarebbe stata una “sorpresa emozionante”. Del resto, l’ex primo ministro canadese “le ha dimostrato più e più volte che desidera davvero vederla. Ha volato in tutto il mondo per trascorrere del tempo con lei durante i suoi tour. A lei piace passare del tempo con lui”. Così, ora la popstar è decisamente “lusingata che lui abbia fatto un così grande sforzo ed è emozionata di uscire con lui”.

Spettacolo

