Katy Perry e Justin Trudeau debuttano su Instagram come coppia

Katy Perry e Justin Trudeau sono ufficialmente una coppia: dopo un viaggio in Giappone, un selfie ha confermato l’amore tra l’ex premier canadese e la popstar. Il primo, infatti, ha accompagnato la seconda nel Paese del Sol Levante sia per l’unica tappa alla Saitama Super Arena del Lifetimes Tour (che era iniziato il 23 aprile a Città del Messico e che si è concluso il 7 dicembre ad Abu Dhabi), sia per una breve vacanza romantica. I due sono stati anche fotografati mano nella mano per le strade di Tokyo, ma non solo. Sempre insieme a Perry, Trudeau ha infatti incontrato l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie Yuko. La didascalia della foto Instagram che accompagna lo scatto dei quattro recita: “L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e a mia moglie per pranzo”. Immediato il commento dell’ex premier canadese: “Katy e io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno, sia per l’ordine internazionale basato sulle regole, che per un futuro migliore per tutti”. Un’ulteriore conferma della felice relazione è arrivata poi dalla stessa cantante, che sul profilo Instagram personale ha condiviso un selfie di coppia dove entrambi sorridono davanti a un laghetto nel verde di Tokyo. Nel carosello compare infine un filmato in un ristorante, dove Perry siede al tavolo con Trudeau mentre assaggia l’uni, il riccio di mare.