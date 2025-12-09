Katy Perry e Justin Trudeau debuttano su Instagram come coppia

Katy Perry e Justin Trudeau debuttano su Instagram come coppiaSpettacolo
L'ex premier canadese ha accompagnato la popstar in una tappa del tour, alla quale si sono aggiunti anche momenti romantici e l'incontro con l'ex primo ministro giapponese
Katy Perry e Justin Trudeau sono ufficialmente una coppia: dopo un viaggio in Giappone, un selfie ha confermato l’amore tra l’ex premier canadese e la popstar. Il primo, infatti, ha accompagnato la seconda nel Paese del Sol Levante sia per l’unica tappa alla Saitama Super Arena del Lifetimes Tour (che era iniziato il 23 aprile a Città del Messico e che si è concluso il 7 dicembre ad Abu Dhabi), sia per una breve vacanza romantica. I due sono stati anche fotografati mano nella mano per le strade di Tokyo, ma non solo. Sempre insieme a Perry, Trudeau ha infatti incontrato l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie Yuko. La didascalia della foto Instagram che accompagna lo scatto dei quattro recita: “L’ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha visitato il Giappone con la sua compagna e si è unito a me e a mia moglie per pranzo”. Immediato il commento dell’ex premier canadese: “Katy e io siamo stati molto felici di avere l’opportunità di sederci con te e Yuko. Grazie, Fumio, per la tua amicizia e il tuo continuo impegno, sia per l’ordine internazionale basato sulle regole, che per un futuro migliore per tutti”. Un’ulteriore conferma della felice relazione è arrivata poi dalla stessa cantante, che sul profilo Instagram personale ha condiviso un selfie di coppia dove entrambi sorridono davanti a un laghetto nel verde di Tokyo. Nel carosello compare infine un filmato in un ristorante, dove Perry siede al tavolo con Trudeau mentre assaggia l’uni, il riccio di mare.
I PRIMI AVVISTAMENTI E SOSPETTI
Le prime voci su una possibile relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau erano circolate lo scorso luglio dopo un avvistamento a cena insieme in un ristorante di Montreal, in Canada. In seguito, l’allora presunta coppia era stata notata anche nel parco Mount Royal e al concerto della popstar. Lei aveva da poco chiuso la storia di 10 anni con l’attore Orlando Bloom, il padre della figlia Daisy Dove, 5 anni, mentre lui aveva alle spalle la separazione dai 18 anni di matrimonio con Sophie Grégoire, sposata nel 2005 e madre dei tre figli Xavier, Ella-Grace e Hadrien. A ottobre, la neo-coppia era stata fotografata sullo yacht di lei in California, e pochi giorni dopo anche all’uscita del locale Crazy Horse di Parigi. “L'unica ragione per cui questa storia si è trasformata in qualcosa di reale è perché Justin è stato così insistente”, ha dichiarato una fonte esclusiva alla rivista People. “Non cercava un appuntamento quando si sono visti per la prima volta e di certo non cercava un fidanzato”. Per la cantante, quindi, la nuova storia d’amore sarebbe stata una “sorpresa emozionante”. Del resto, l’ex primo ministro canadese “le ha dimostrato più e più volte che desidera davvero vederla. Ha volato in tutto il mondo per trascorrere del tempo con lei durante i suoi tour. A lei piace passare del tempo con lui”. Così, ora la popstar è decisamente “lusingata che lui abbia fatto un così grande sforzo ed è emozionata di uscire con lui”.
©IPA/Fotogramma
