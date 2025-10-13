Katy Perry e Justin Trudeau paparazzati su uno yacht in California

La cantante e l'ex primo ministro canadese sono sempre più intimi, come provano gli scatti rubati al largo della costa californiana. I due erano stati già fotografati insieme a una cena a Montreal lo scorso luglio

Dopo un presunto allontanamento legato alla eccessiva attenzione mediatica per la loro frequentazione, Katy Perry e Justin Trudeau sono ricomparsi insieme in pubblico al largo della costa di Santa Barbara, un'uscita di carattere privato che è finita sotto l'occhio e l'obiettivo indiscreto di un turista su un'imbarcazione poco distante.

La cantante e l'ex ministro canadese, al centro del gossip nei mesi passati per un presunto flirt, sono stati fotografati in atteggiamento intimo sul ponte dello yacht di proprietà di lei.

Le foto in cui i due si abbracciano e si scambiano un bacio, diffuse in esclusiva dal Daily Mail, riaccendono con insistenza le voci di una possibile love story.

Tenerezze a bordo yacht Per i media britannici non si sono dubbi: Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia e il fatto che i due si siano lasciati sorprendere dagli obiettivi dei presenti mentre si godevano qualche momento di relax nelle acque californiane, probabilmente in una pausa del "Lifetimes Tour" di lei, è indice della volontà di uscire allo scoperto, o almeno, dell'assenza di preoccupazioni sulla possibilità di essere visti.

Le foto dei due sono diventate virali da quando il Daily Mail le ha diffuse online. Il sito britannico ha aggiunto i particolari sull'avvistamento risalente al mese di settembre. Katy Perry indossava un costume da bagno intero, mentre Trudeau un paio di jeans. Le foto li ritraggono mentre si tengono stretti sul ponte dello yacht. La sequenza di scatti mostra poi un bacio e altri scambi di tenerezze.

Nessun commento è giunto da parte dei due diretti interessati dopo la diffusione delle nuove foto che provano che tra i due c'è probabilmente più di un interesse passeggero. Difficile fare ipotesi, tuttavia, dal momento che l'avvistamento precedente risale alla fine di luglio quando i due erano stati fotografati seduti a un tavolo del ristorante di Montreal Le Violon, una cena che si era conclusa con ringraziamenti allo chef e una passeggiata in uno dei parchi della città.

Nulla di troppo romantico, allora. Oggi le cose potrebbero essere cambiate. Leggi anche Katy Perry annuncia il tour europeo. Unica data italiana il 2 novembre

La popstar e l'ex primo ministro entrambi single Katy Perry e Justin Trudeau sono al momento single, entrambi reduci da unioni lunghe, terminate da qualche tempo.

Mentre la separazione di Trudeau dalla moglie Sophie Grégoire risale al 2023 (i due hanno anche due figli adolescenti nati da un matrimonio lungo diciotto anni), decisamente più recente è la fine della relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom, un addio risalente ai primi mesi del 2025, ufficializzato nei primi giorni dello scorso luglio.

In attesa di conoscere nuovi sviluppi sulla presunta love story, i fan della popstar hanno espresso pubblicamente, da X a Instagram, la loro approvazione per la ritrovata serenità della loro beniamina.

Quanto al cinquantatreenne canadese, sembrerebbe essersi messo alle spalle i timori legati all'attenzione sulla sua nuova situazione sentimentale. Dopo la cena a due di fine luglio, l'ex primo ministro era stato filmato al concerto della cantante a Montreal, tra la folla. Anche in quel caso le immagini erano diventate virali.