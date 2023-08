Canada, Trudeau e la moglie annunciano: "Abbiamo deciso di separarci"

Il premier canadese Justin Trudeau e sua moglie Sophie Gregoire hanno annunciato di essersi lasciati dopo 18 anni di matrimonio. "Dopo molte importanti e difficili conversazioni, abbiamo preso la decisione di separarci", si legge su un post su Instagram. "Come sempre rimaniamo una famiglia unita da un profondo amore e rispetto l'uno per l'altro e per tutto quello che abbiamo costruito e continueremo a costruire", continua il messaggio dell'ormai ex coppia che poi aggiunge: "Per il bene dei nostri figli, chiediamo che voi rispettiate la nostra e la loro privacy".