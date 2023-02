6/7 ©IPA/Fotogramma

IL BUCO IN ORGANICO – Come detto, quindi, uno dei problemi più gravi è la mancanza di personale, visto che con la riforma le istruttorie non potranno essere più delegate ai giudici ordinari. Manca il personale, soprattutto nei Tribunali per i minorenni, manca il tempo per formare lo stesso e mancano gli strumenti informatici per attuare la riforma