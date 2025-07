Katy Perry e Justin Trudeau sono stati visti insieme a Montreal

Dopo Orlando Bloom, Katy Perry avrebbe un nuovo amore. La popstar è stata avvistata per le vie di Montreal insieme a Justin Trudeau, ex Primo Ministro canadese.

Katy Perry e Justin Trudeau sono una coppia?

Fresca di separazione da Orlando Bloom, Katy Perry, 40 anni, è stata vista a pranzo con Justin Trudeau, 53 anni, al ristorante Le Violon di Montreal. Secondo TMZ, i due hanno mangiato aragosta e sorseggiato cocktail, per poi recarsi in cucina a ringraziare il personale.

Lo scorso giugno, PEOPLE ha dato in anteprima la notizia della rottura tra la popstar e Orlando Bloom. La coppia si è separata dopo nove anni di relazione, mantenendo però ottimi rapporti (come conferma la recente vacanza in Italia). In una dichiarazione condivisa, i loro rappresentati hanno confermato quella rottura, spiegando che i due hanno "messo da parte la loro relazione per concentrarsi sul ruolo di genitori". Per entrambi, la piccola Daisy Dove, 4 anni, resta una priorità.

Trudeau, dal canto suo, si è separato da Sophie Grégoire nell'agosto del 2023, dopo 18 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: Xavier, 17 anni, Ella-Grace, 16 anni, e Hadrien, 11. In un post pubblicato in inglese e francese su Instagram, Trudeau scrisse all'epoca: "Ciao a tutti, Sophie e io vorremmo condividere il fatto che dopo molte conversazioni significative e difficili abbiamo deciso di separarci". Per poi aggiungere: "Come sempre, restiamo una famiglia unita da un profondo amore e dal rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire. Per il benessere dei nostri figli, vi chiediamo di rispettare la nostra e la loro privacy".