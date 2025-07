Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, Orlando Bloom e Katy Perry stanno trascorrendo insieme una vacanza in Costiera Amalfitana con la f iglia Daisy Dove , 4 anni. L’attore ha pubblicato su Instagram foto e video dei giorni passati in famiglia anche in compagnia del primogenito Flynn, 14 anni, nato dalle sue precedenti nozze con Miranda Kerr. Mare, tramonti e uno scatto sullo yacht, tutti e quattro, la bambina sulle spalle del papà e al fianco la mamma sorridente a stringerle la mano. Come riportano i media statunitensi, l’attore, la cantante e i figli erano in compagnia della coppia formata da Jeff Bezos e Lauren Sanchez , che si è da poco sposata a Venezia . Bloom aveva partecipato da solo all’evento, mentre Perry calcava i palchi internazionali del Lifetimes Tour. Le immagini, che sembrano ritrarre una famiglia spensierata in vacanza, hanno per un attimo riacceso le speranze dei fan dell’ex coppia, che vorrebbero intravedere nella rinnovata vicinanza dei due ex innamorati un possibile ritorno di fiamma. Forse, però, l’attore e la popstar hanno semplicemente scelto di mettere da parte le loro vicende sentimentali e di frequentarsi con serenità per il bene della loro bambina.

LA ROTTURA

“A causa dell'abbondanza di interesse e di conversazioni sulla relazione tra Orlando Bloom e Katy Perry, confermiamo che Orlando e Katy hanno modificato il loro rapporto negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a essere visti insieme come una famiglia, poiché la loro priorità comune è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco”, avevano dichiarato a PageSix i portavoce dell’attore e della cantante. I componenti della coppia hanno infatti scelto di separare le rispettive strade dopo quasi dieci anni insieme. Secondo la stampa americana, la loro crisi sarebbe stata imputabile a “tensioni” causate, tra le altre ragioni, dal fatto che Perry non avrebbe mai individuato una data per il matrimonio con Bloom, che già nel 2019 le aveva fatto la proposta, peraltro nel giorno di San Valentino a bordo di un elicottero. “Kate non ha mai fissato una data per le nozze. Non ha mai pianificato nulla in merito. Orlando ne ha abbastanza”, aveva dichiarato a Us Weekly lo scorso giugno un insider, che aveva aggiunto che le tensioni tra loro sarebbero aumentate dopo l’inizio del nuovo tour della cantante. Era stata poi la stessa rivista a svelare la rottura tra le due star. “Katy e Orlando si sono separati, ma il rapporto è cordiale. Al momento, non c'è alcun conflitto. Sono ancora in contatto e stanno entrambi crescendo Daisy insieme. Non c'è nessun dramma tra loro”, si leggeva tra le sue pagine. “Katy, ovviamente, è triste. Ma anche sollevata di non dover affrontare un altro divorzio. Quello è stato il periodo peggiore della sua vita”. Nel dicembre 2011, Perry si era separata dal marito Russell Brand appena quattordici mesi dopo le nozze. All'epoca il comico aveva lasciato la cantante con un messaggio alla vigilia di Capodanno. “All'inizio, quando l'ho incontrato, voleva un rapporto paritario e penso che molte volte gli uomini forti vogliano questo, solo che poi lo ottengono dicono: “Non riesco a gestire l'uguaglianza””, aveva raccontato lei a Vogue nel 2013. “Non gli piaceva se io ero il boss e questo è stato davvero doloroso. Lui ha la mania del controllo, scoprirlo è stato sconvolgente”.