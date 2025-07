Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez in viaggio di nozze a Capri

Look semplici e poco vistosi, niente assistenti a seguito e una rilassante passeggiata per le vie di Capri. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele nel sud dell’Italia continuando così a manifestare il loro amore per il Belpaese. I due, convolati a nozze il 27 giugno scorso a Venezia dopo giorni di festeggiamenti e celebrazioni nella Laguna, sono salpati verso il meridione a bordo del loro mega yacht Koru, dal valore di 500 milioni di dollari. Il fondatore di Amazon e la giornalista hanno scelto la Sicilia come prima tappa della loro luna di miele: per la precisione Taormina, dove i neo sposi hanno soggiornato al Four Season, hotel di lusso che ha anche ospitato il set della famosa serie tv White Lotus.

Fotografati a Capri

Il viaggio è poi proseguito verso le isole napoletane. Bezos e Sanchez sono stati fotografati a Capri mentre passeggiavano serenamente mano nella mano nella piazzetta centrale del paese. I due hanno optato per un profilo basso, decidendo di sbarcare sull’isola con dei look poco vistosi (anche se ovviamente griffati) e senza assistenti al seguito. Dietro di loro, ma ad estrema distanza, solo due bodyguard. Infatti, tranne l’unica persona che ha scattato la foto diventata virale, nessuno li ha riconosciuti, neanche quando mister Amazon e consorte si sono fermati a mangiare una pizza da Concettina ai Tre Santi, in via Madre Serafina. Lo chef della pizzeria è Ciro Oliva, coinvolto dalla coppia anche per le nozze, per le quali era stato incaricato di preparare le pizze di aperitivo per gli invitati.