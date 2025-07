Il giallo degli abiti di Lauren Sanchez: uno rubato, un altro a fuoco

Alcuni intoppi

Dall’abito scomparso alle persone imbucate, nei festeggiamenti duranti giorni che hanno visto l’arrivo a Venezia di celebrità di ogni tipo per celebrare le nozze tra Bezos e Sanchez non sono mancati alcuni imprevisti. Per quanto riguarda il vestito scomparso, non ci sono al momento indagini in corso in quanto nessuno ha sporto denuncia ufficiale. Stando a quanto si apprende, l’abito è scomparso dopo la festa di venerdì all'Isola di San Giorgio: le ricerche hanno fatto così saltare fuori la presenza di alcune persone non invitate alla cerimonia, in particolare una donna che è stata identificata e controllata nell’ipotesi che potessere aver rubato il vestito mancante. L’imbucata però non aveva con sé niente di sospetto ed è stata lasciata libera.