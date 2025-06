Matrimonio Bezos-Sanchez: serata di balli all'Arsenale per gran finale

Spettacolo

La donna del momento e la sposa più in vista della stagione. La ex giornalista e futura Signora Bezos sta catturando l'attenzione in Laguna con le sue apparizioni velocissime e i suoi sorrisi ai fotografi appostati agli imbarchi. In Italia è arrivata con ventisette abiti su cui la curiosità è massima A cura di Vittoria Romagnuolo