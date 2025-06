Matrimonio a Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati

Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono ufficialmente marito e moglie . Dopo essere giunta ieri sera sull'Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia per coronare il proprio amore, la coppia si è scambiata le promesse e gli anelli, celebrando il matrimonio con un'elegante cerimonia nella Fondazione Cini, blindata e inaccessibile a stampa e fotografi. Ad annunciare pubblicamente l'evento sui social è stata la sposa che, oltre a postare alcuni scatti della serata e dell'abito, rigorosamente firmato Dolce e Gabbana, ha anche cambiato il nome del proprio account aggiungendo il cognome del marito: Lauren Sanchez Bezos. A dare il via i festeggiamenti è stato Matteo Bocelli che ha intonato il brano “Can't help falling in love” di Elvis Presley, mentre a prendere parte alla festa sono stati 250 vip e personaggi del mondo dello spettacolo, da Orlando Bloom a Leonardo DiCaprio, fino alla famiglia Kardashian.

"Amiamo Venezia, questa città splendida, meravigliosa, unica al mondo. Ci ha accolti con il suo incanto. Grazie Venezia, grazie Italia", ha esordito Jeff Bezos durante i festeggiamenti. Anche se la coppia aveva già detto "sì" negli Stati Uniti dal punto di vista legale, la celebrazione veneziana, organizzata dall'agenzia di wedding planner Lanza & Baucina Limited, è il vero coronamento del loro amore, in una cornice da “favola”. Il matrimonio del fondatore di Amazon, nonché uno degli uomini più influenti e ricchi del mondo, e della giornalista statunitense ha trasformato Venezia in una esclusiva passerella del jet set internazionale, con ospiti d'eccezione come Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Ellie Goulding, Tom Brady, Jared Kushner, Sam Altman, Kim Kardashian. A deliziare gli invitati è stato infine il menù stellato, firmato dallo chef Fabrizio Mellino e accompagnato dai dolci di Sal De Riso e dalla maestosa torta realizzata da Cédric Grolet.

Il programma per questa sera

La luna di miele di Bezos e Sánchez proseguirà questa sera, 28 giugno, all'Arsenale, nell'area delle Tese, ex capannoni medievali trasformati in spazi culturali. L'area, circondata su tre lati dall'acqua, è isolabile via acqua e via terra e difficile da raggiungere per i non-invitati. L'evento sarà ambientato tra scenografie monumentali, 80.000 rose, arredi di design e un'illuminazione suggestiva, in vero stile “Met Gala veneziano”. Il tema della festa da ballo potrebbe essere, da un lato, l’opulenza del Settecento veneziano, tra maschere, dogi e omaggi a Giacomo Casanova, dall’altro un richiamo più moderno e cinematografico, ispirato all’estetica glam e jazz de "Il Grande Gatsby". Tra i nomi in programma per animare la serata circolano quelli di Lady Gaga ed Elton John.