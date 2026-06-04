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Incidente in Tangenziale a Napoli, morto l'ingegnere Riccardo Autieri

Cronaca

Violento scontro tra uno scooter e un’auto guidata da un 45enne. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. L'ingegnere, 66 anni, era sposato con figli e risiedeva a Pozzuoli

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Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli. Morto sul colpo Riccardo Autieri, ingegnere di 66 anni, rimasto coinvolto in uno scontro mentre viaggiava a bordo di uno scooter finito contro un’auto guidata da un 45enne. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale: sequestrati patente e smartphone, sarà sottoposto agli esami tossicologici. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi.

Immediati i soccorsi

Il personale del 118 è prontamente intervenuto con una autoambulanza. Sul posto è arrivata la polizia stradale per i rilievi e per far defluire il traffico che si era formato dopo l’incidente tra le uscite Agnano e Astroni. Autieri era sposato con figli e risiedeva a Pozzuoli. Sul profilo social alcune immagini dei lavori recentemente eseguiti con lo studio Gnosis Progetti all’aeroporto di Milano Malpensa.

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