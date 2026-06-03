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Incidente sul viadotto dell'Indiano a Firenze, un morto e un ferito grave

Cronaca
©Ansa

Intorno alle 4,30 di questa mattina una moto, stando alle prime ricostruzioni della polizia, avrebbe investito un pedone che è morto sul colpo. In ospedale in codice rosso invece il motociclista. Sul posto la polizia per i rilievi

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Incidente mortale prima dell’alba sul viadotto dell'Indiano a Firenze. Intorno alle 4,30, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, una moto che viaggiava in direzione aeroporto avrebbe investito un uomo che era a piedi all'altezza dell'autovelox. Il pedone è deceduto, il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso. La dinamica è al vaglio della Municipale. Chiuso per alcune ore per le operazioni di soccorso e i rilievi, il viadotto è stato poi riaperto al traffico.

Traffico sulla Fi-Pi-Li

L’incidente ha provocato conseguenze sul traffico. Il viadotto, chiuso prima dell’alba a causa dell’incidente, è stato riaperto intorno alle 9.30. In città sono stati segnalati numerosi problemi a livello di traffico: a complicare ulteriormente il quadro altri due incidenti, in viale Talenti e via Gemignano. Segnalate code, ora in miglioramento, anche sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze e forti rallentamenti sull'autostrada A11, sempre verso il capoluogo toscano.

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