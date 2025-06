Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati dopo nove anni

Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati. La rivista statunitense People ha confermato la notizia, che era stata riportata per la prima volta da TMZ. La cantante, 40 anni, e l’attore, 48 anni, si erano incontrati a un afterparty dei Golden Globes nel 2016, e nel maggio dello stesso anno, dopo aver partecipato al Festival di Cannes, avevano ufficializzato su Instagram la loro relazione. Nel febbraio 2017, la coppia aveva annunciato la separazione, allo stesso tempo mantenendo però un rapporto di amicizia. Nel febbraio 2018, poi, una fonte aveva dichiarato a People che la coppia trascorreva del tempo insieme. “Non sono fidanzati”, aveva precisato. “Sembrano comunque molto felici insieme. Orlando ha sempre detto cose carine su Katy. Adora passare il tempo con lei”. Nel settembre dello stesso anno avevano debuttato come coppia. sul red carpet del Gala for the Global Ocean all’Opera di Monte-Carlo a Monaco. Il giorno di San Valentino del 2019, Bloom si era inginocchiato davanti a Perry, chiedendo persino l’approvazione dei suoi genitori. Nel 2020, nel video musicale del brano della cantante Never Worn White, i due avevano annunciato di aspettare un bambino. La coppia avrebbe voluto convolare a nozze in Giappone all’inizio dell’estate del 2020, ma era stata costretta a rimandare il matrimonio a causa della pandemia. Ad agosto era nata la loro bambina, Daisy Dove. L’anno successivo, in un’intervista a People, Perry aveva definito la maternità “la cosa migliore del mondo. È un punto di svolta”. Aveva aggiunto: “Il mio cuore è così pieno, finalmente”. Perry e Bloom si sono sempre sostenuti a vicenda nei loro percorsi professionali. Nel settembre 2024, l’attore aveva consegnato alla sua amata il Video Vanguard Award agli MTV Video Music Awards. Nello stesso mese, Perry aveva partecipato alla première del film di Bloom, The Cut, al Toronto Film Festival. “Ho parlato molto dei linguaggi dell'amore e di quanto siano importanti per imparare il linguaggio dell'amore del tuo partner e, anche se non è il tuo linguaggio dell'amore, per attingere a quello per lui", aveva spiegato la cantante a People nel gennaio 2025, quando aveva raccontato la gestione della sua vita personale, inclusa la relazione con Bloom, durante i suoi viaggi.