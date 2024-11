Katy Perry annuncia il tour nelle arene per il 2025

Katy Perry inizierà il tour dal Messico il prossimo aprile, prima di proseguire in Australia e di esibirsi in tutto il Regno Unito nell'ottobre del 2025 (sono previsti concerti a Londra, Glasgow, Manchester, Sheffield e Birmingham)

Katy Perry sta per intraprendere un iconico tour mondiale, ed è emozionata all'idea di portare con sé la figlia Daisy in questo viaggio.

La pop star, quattro anni fa, è diventata mamma. Daisy è nata dalla sua relazione con Orlando Bloom, e lei ha fatto sapere di essere impaziente all'idea di vivere avventure divertenti mentre girano il mondo.

Il Lifetimes Tour di Katy Parry toccherà le arene di tutto il Regno Unito nel 2025, con l'obiettivo di mostrare il volto della Londra più inclusiva, ma non prima di aver attraversato il Messico e l'Australia.

Katy Perry in tour

Katy Perry inizierà il tour dal Messico il prossimo aprile, prima di proseguire in Australia e di esibirsi in tutto il Regno Unito nell'ottobre del 2025 (sono previsti concerti a Londra, Glasgow, Manchester, Sheffield e Birmingham).

Nel corso di un'intervista al Sun, ha detto: "Sono davvero emozionata che Daisy possa unirsi a me in questo tour mondiale. Ora ha quattro anni, ne compirà cinque in tour. Il tempo vola davvero". La popstar ha poi proseguito: "Alcune delle mie amiche che non hanno figli, che magari la vedono ogni sei mesi, si stupiscono di quanto cresca". Perry ha spiegato d'essere molto emozionata, all'idea di presentare alla sua bambina tanti posti nel mondo."So che i nostri giorni liberi saranno pieni di parchi giochi e avventure all'aria aperta".

La cantante ha poi spiegato di amare particolarmente Londra, città in cui trascorre le sue estati: "Ci sentiamo così bene quando siamo lì. È una città inclusiva, pensata per le famiglie".

Ma, l'intervista, è stata anche l'occasione per fare un recap della sua carriera. Del resto, Katy Perry è cresciuta molto da quel primo concerto in un pub londinese. La sua carriera è decollata alla fine degli anni 2000, e ci sono fan che la seguono da allora. "Ricordo il mio primo spettacolo al Water Rats. È stato incredibile. Ricordo di aver incontrato i miei primi fan, che vengono ancora ai miei show. Siamo cresciuti insieme, e sono ancora lì fuori a fare il tifo per me".

Per lei, è una sorta di storia d'amore quella col pubblico. Ed è per questo che il suo nuovo tour l'ha chiamato Lifetimes Tour: "Perché mi sento come se fossi cresciuta con i miei fan".