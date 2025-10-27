Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita in pubblico a Parigi come co

La popstar e il politico canadese hanno passeggiato mano nella mano nella capitale francese dove hanno trascorso una serata romantica in occasione del quarantunesimo compleanno di lei. Per niente infastiditi dalla presenza dei fotografi, hanno salutato i presenti

Katy Perry e Justin Trudeau fanno sul serio e non hanno paura di dire al mondo che la loro relazione, di cui si parla sulla stampa di settore da qualche tempo, è reale, come dimostra la recente uscita a Parigi di cui entrambi sono stati protagonisti.

La cantante e il politico canadese sono stati avvistati insieme nella capitale francese nel weekend del 25 ottobre, data del quarantunesimo compleanno di Perry.

L'uscita, avvenuta in un clima rilassato e romantico, prova che i due sono una coppia e che per entrambi è ora di uscire allo scoperto mettendo fine alle speculazioni.

L'uscita a Parigi tra i cori dei fan Katy Perry e Justin Trudeau stanno insieme, lo dimostrano le foto e i video realizzati a Parigi dalla stampa di settore (la notizia è stata riportata in esclusiva da TMZ) diventati virali all'indomani del compleanno della cantante che ha scelto la capitale francese per festeggiare col suo nuovo amore.

Perry e Trudeau, che sono stati al centro del gossip per tutta l'estate, ed erano stati visti scambiarsi tenerezze a bordo di uno yacht circa un mese fa, hanno deciso di non nascondersi più, dalla stampa e dai fan di lei e a Parigi hanno camminato tranquillamente mano nella mano per raggiungere il Crazy Horse dove avevano in programma di assistere a uno spettacolo di cabaret.

La cantante americana, vestita con un abito lungo rosso con le spalline scollato sulla schiena, è apparsa molto felice mentre usciva dal suo albergo insieme al politico, in total black, completo pantaloni e giacca.

La quarantunenne ha accettato un omaggio floreale dai fan che l'attendevano dietro i cordoni di sicurezza per cantarle "Buon compleanno". Trudeau, dal canto suo, ha sorriso ai presenti, aiutando la sua nuova compagna a salire in auto. Leggi anche Katy Perry e Orlando Bloom, dietro la crisi anche le nozze di Bezos?

Il nuovo amore della cantante dopo Orlando Bloom Perry e Trudeau hanno camminato tra fan e fotografi mano nella mano ufficializzando una relazione che, secondo le informazioni disponibili, sarebbe iniziata la scorsa estate.

Lo scorso luglio, i due erano stati fotografati insieme a una cena a Montreal al ristorante Le Violon, poi lui aveva partecipato a un live della cantante che è impegnata con il "Lifetimes Tour".

Alcune fonti avevano confermato la frequentazione alla stampa estera parlando del modo rispettoso con cui Trudeau si era avvicinato alla popstar e della immediata connessione che i due avevano stabilito fin dai primi incontri.

Sia Katy Perry che Justin Trudeau hanno messo fine alle loro relazioni precedenti di lunga durata nelle ultime stagioni.

La fine dell'unione della cantante con Orlando Bloom è più recente della separazione dell'ex Primo Ministro canadese, che è stato sposato per diciotto anni.

Perry ha ufficializzato la fine del suo amore ultra decennale con Bloom solo in estate e i dettagli sulla separazione e l'accordo per la crescita della loro unica figlia, Daisy, hanno occupato le cronache rosa del mese di luglio.

Katy Perry è attesa in Italia in concerto il 2 novembre. Il live, sold out, è in programma all'Unipol Arena di Bologna.