Katy Perry è tornata con il nuovo singolo Bandaids

Domenica 19 luglio 2026 Katy Perry tornerà in concerto in Italia esibendosi nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival
Katy Perry è tornata. Dopo il concerto sold out all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la popstar statunitense ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L’artista dei record ha appena lanciato il singolo Bandaids. Diffuso anche il videoclip ufficiale dalla canzone.
katy perry, è uscito il nuovo singolo bandaids
A circa sette anni di distanza dall’ultima volta, domenica 2 novembre Katy Perry è tornata in concerto in Italia per due ore di spettacolo nel segno del pop. L’artista ha ripercorso la sua straordinaria carriera fatta di successi mondiali: da Firework a Roar passando per Teenage Dream, I Kissed a Girl e Daisies. Oggi, venerdì 7 novembre, la popstar ha lanciato il nuovo brano Bandaids raccontando l’ultimo periodo della sua vita nel videoclip diretto da Christian Breslauer. Il filmato ha velocemente ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Bandaids parla della presa di coscienza della fine di una storia d’amore rivolgendo lo sguardo al futuro.
Ecco il testo di Bandaids di Katy Perry:
Hand to God I promised I tried
There’s no stone left unturned
It’s not what you did
It’s what you didn’t
You were there but you weren’t
Got so used to you letting me down
No use trying to send flowers now
Telling myself you’ll change, you don’t
Bandaids over a broken heart
Tried all the medications
Lowered my expectations
Made every justification
Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow
Bandaids over a broken heart
On the bright side
We had good times
Never faked our pictures
We were perfect
Til we weren’t
Now we’ve got too many splinters
Got so used to you letting me down
No use trying to send flowers now
Telling myself you’ll change, you don’t
Bandaids over a broken heart
Tried all the medications
Lowered my expectations
Made every justification
Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow
Bandaids over a broken heart
It’s not that complicated
To ask me how my day is
I’m flatlining tryna to save this
Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow
Bandaids over a broken heart
If I had to do it all over again
I would still do it all over again
The love that we made was worth it in the end
Oh yeah, oh yeah
If I had to do it all over again
I would still do it all over again
The love that we made was worth it in the end
Oh yeah
Tried all the medications
Lowered my expectations
Made every justification
Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow
Bandaids over a broken heart
Il prossimo anno Katy Perry (FOTO) tornerà in concerto in Italia. Infatti, domenica 19 luglio 2026 l’artista si esibirà nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Biglietti già in vendita.
Katy Perry è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. La cantante vanta 125 miliardi di streaming e più di 70 milioni di album venduti a livello mondiale. Ricordiamo anche le numerose certificazioni, le tredici nomination ai Grammy Awards, le sette statuette gli MTV Video Music Awards e i cinque premi ai Billboard Music Awards.
Foto da Getty e @gabbyelanjewelry
