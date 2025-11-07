Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Katy Perry è tornata con il nuovo singolo Bandaids

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Domenica 19 luglio 2026 Katy Perry tornerà in concerto in Italia esibendosi nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival

Katy Perry è tornata. Dopo il concerto sold out all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la popstar statunitense ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L’artista dei record ha appena lanciato il singolo Bandaids. Diffuso anche il videoclip ufficiale dalla canzone.

katy perry, è uscito il nuovo singolo bandaids

A circa sette anni di distanza dall’ultima volta, domenica 2 novembre Katy Perry è tornata in concerto in Italia per due ore di spettacolo nel segno del pop. L’artista ha ripercorso la sua straordinaria carriera fatta di successi mondiali: da Firework a Roar passando per Teenage Dream, I Kissed a Girl e DaisiesOggi, venerdì 7 novembre, la popstar ha lanciato il nuovo brano Bandaids raccontando l’ultimo periodo della sua vita nel videoclip diretto da Christian Breslauer. Il filmato ha velocemente ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Bandaids parla della presa di coscienza della fine di una storia d’amore rivolgendo lo sguardo al futuro.

 

Ecco il testo di Bandaids di Katy Perry:

 

Hand to God I promised I tried

There’s no stone left unturned

It’s not what you did

It’s what you didn’t

You were there but you weren’t

 

Got so used to you letting me down

No use trying to send flowers now

Telling myself you’ll change, you don’t

Bandaids over a broken heart

 

Tried all the medications

Lowered my expectations

Made every justification

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Bandaids over a broken heart

 

On the bright side

We had good times

Never faked our pictures

We were perfect

Til we weren’t

Now we’ve got too many splinters

 

Got so used to you letting me down

No use trying to send flowers now

Telling myself you’ll change, you don’t

Bandaids over a broken heart

 

Tried all the medications

Lowered my expectations

Made every justification

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Bandaids over a broken heart

 

It’s not that complicated

To ask me how my day is

I’m flatlining tryna to save this

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Bandaids over a broken heart

 

If I had to do it all over again

I would still do it all over again

The love that we made was worth it in the end

Oh yeah, oh yeah

 

If I had to do it all over again

I would still do it all over again

The love that we made was worth it in the end

Oh yeah

 

Tried all the medications

Lowered my expectations

Made every justification

Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow

Bandaids over a broken heart

Approfondimento

Katy Perry concerto a Bologna, problemi tecnici non fermano il sogno

Il prossimo anno Katy Perry (FOTO) tornerà in concerto in Italia. Infatti, domenica 19 luglio 2026 l’artista si esibirà nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Biglietti già in vendita.

Approfondimento

Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita a Parigi come coppia

Katy Perry è tra le artiste di maggior successo nella storia della musica. La cantante vanta 125 miliardi di streaming e più di 70 milioni di album venduti a livello mondiale. Ricordiamo anche le numerose certificazioni, le tredici nomination ai Grammy Awards, le sette statuette gli MTV Video Music Awards e i cinque premi ai Billboard Music Awards.

FOTOGALLERY

Foto da Getty e @gabbyelanjewelry

1/11
Spettacolo

Da Madonna a Kanye West, i denti più folli delle star. FOTO

La regina del pop continua a cavalcare la grillz-mania che interessa soprattutto le star della musica e da moltissimo tempo. Se i sui gioielli dentali sono creazioni sofisticate con diamanti e lapislazzuli, Kanye West per la sua famosa protesi ha scelto il titanio. Il rapper è in ottima compagnia quando si parla di strane dentature. Abbiamo scovato le più folli

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Katy Perry è tornata con il nuovo singolo Bandaids

Musica

Domenica 19 luglio 2026 Katy Perry tornerà in concerto in Italia esibendosi nella splendida...

Bresh, la possibile scaletta del concerto a Casalecchio di Reno

Musica

In attesa dei prossimi appuntamenti live, l’artista ha annunciato un concerto al Porto Antico di...

Torino Film Festival 2025, il programma delle 43ª edizione

Cinema

Dal 21 al 29 novembre 2025 Torino torna a essere capitale del grande schermo con il 43° Torino...

Johnny Depp debutta come artista a Milano

Spettacolo

La galleria di Via Nerino ospita due nature morte emozionanti che svelano un altro lato della...

Elisa, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Musica

Dopo il concerto ad Assago, lunedì 17 novembre Elisa riprenderà la tournée dal palco del...

Spettacolo: Per te