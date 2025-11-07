Katy Perry è tornata con il nuovo singolo Bandaids

Domenica 19 luglio 2026 Katy Perry tornerà in concerto in Italia esibendosi nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival

Katy Perry è tornata. Dopo il concerto sold out all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la popstar statunitense ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica. L’artista dei record ha appena lanciato il singolo Bandaids. Diffuso anche il videoclip ufficiale dalla canzone.

katy perry, è uscito il nuovo singolo bandaids A circa sette anni di distanza dall’ultima volta, domenica 2 novembre Katy Perry è tornata in concerto in Italia per due ore di spettacolo nel segno del pop. L’artista ha ripercorso la sua straordinaria carriera fatta di successi mondiali: da Firework a Roar passando per Teenage Dream, I Kissed a Girl e Daisies. Oggi, venerdì 7 novembre, la popstar ha lanciato il nuovo brano Bandaids raccontando l’ultimo periodo della sua vita nel videoclip diretto da Christian Breslauer. Il filmato ha velocemente ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube. Bandaids parla della presa di coscienza della fine di una storia d’amore rivolgendo lo sguardo al futuro. Ecco il testo di Bandaids di Katy Perry: Hand to God I promised I tried There’s no stone left unturned It’s not what you did It’s what you didn’t You were there but you weren’t Got so used to you letting me down No use trying to send flowers now Telling myself you’ll change, you don’t Bandaids over a broken heart Tried all the medications Lowered my expectations Made every justification Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow Bandaids over a broken heart On the bright side We had good times Never faked our pictures We were perfect Til we weren’t Now we’ve got too many splinters Got so used to you letting me down No use trying to send flowers now Telling myself you’ll change, you don’t Bandaids over a broken heart Tried all the medications Lowered my expectations Made every justification Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow Bandaids over a broken heart It’s not that complicated To ask me how my day is I’m flatlining tryna to save this Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow Bandaids over a broken heart If I had to do it all over again I would still do it all over again The love that we made was worth it in the end Oh yeah, oh yeah If I had to do it all over again I would still do it all over again The love that we made was worth it in the end Oh yeah Tried all the medications Lowered my expectations Made every justification Bleeding out, bleeding out, bleeding out slow Bandaids over a broken heart Approfondimento Katy Perry concerto a Bologna, problemi tecnici non fermano il sogno

Il prossimo anno Katy Perry (FOTO) tornerà in concerto in Italia. Infatti, domenica 19 luglio 2026 l’artista si esibirà nella splendida cornice delle Mura Storiche di Lucca per l’appuntamento inserito nel cartellone del Lucca Summer Festival. Biglietti già in vendita. Approfondimento Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita a Parigi come coppia