L'artista di Santa Barbara ha un inizio di show complicato perché qualcosa salta nel sistema che "comanda" i tantissimi effetti speciali e per oltre mezz'ora l'Unipol Arena resta col fiato sospeso. Poi il viaggio ha inizio ed è fantasmagorico, immaginifico ma a tratti forse eccessivo. Tornerà a esibirsi in Italia (ha cantato All The Love sventolando un tricolore) il 19 luglio a Lucca. LA RECENSIONE

Katy Perry trasforma l'universo Pop in un mondo colorato più vicino al musical che al concetto di live in senso tradizionale e incanta Bologna, nell'unica data italiana del suo The Lifetimes Tour (tornerà in situazione open air il prossimo 19 luglio davanti alle Mura Storiche di Lucca) dopo un inizio col brivido. Dopo la corposa intro, un video che tra gli altri temi caldeggia quello della salvaguardia delle api, argomento che da tempo, e giustamente, è una priorità globale, quando si apre una botola nel palco e si aspetta l'apparizione della Popstar, ecco che qualcosa va in corto circuito e tutto si fa nero. I musicisti rientrano nei camerini, sul videowall compare un collage di schermate con scritto "network error" e il pubblico, giunto da tutta Italia e anche dall'estero per fare festa con l'iconica artista di Santa Barbara (oltre 115 miliardi di stream globali e più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti nel mondo), si ammutolisce. Oltre mezz'ora di fiato sospeso. Sono le 21.40 quando torna il buio e finalmente lo show parte. E' diviso in cinque livelli (ma il terzo è formato da due atti) e ha una forte potenza musicale e visuale ma manca, in alcuni momenti, di un po' di ritmo: Katy Perry è un po' troppo colloquiale, quasi volesse dosare l'eccelsa voce, e, per fare un esempio, quando invita sul palco tre fan la situazione si prolunga forse un po' troppo: evitabile la telefonata in diretta, con Katy presente e attiva nella conversazione, di uno di loro alla nonna per farle vedere la fortuna che ha avuto.

Il videowall durante l'interruzione per problemi tecnici

LA POPSTAR HA IL PALCO COL SIMBOLO DELL'INFINITO Sconfitto il virus informatico parte il The Lifetimes Tour. Katy Perry esce dal ventre dell'Unipol Arena dentro un gabbia e accende la sua gente con Artificial, Chained to the Rhyhtm, la splendida Teary Eyes (il finale è un acuto quasi da opera lirica) e Dark Horse (esecuzione ipnotica, assai tribale con lei che passeggia sui suoi danzatori). Il palco si allunga in mezzo alla gente e ha la forma dell'infinito, quell'otto allungato, che permetterà al pubblico di vedere la Popstar di Santa Barbara assai da vicino. Al suo fianco otto ballerini polimorfi, che nell'arco delle due ore di live con i loro cambi di passi e di abiti diventano parte integrante della narrazione musicale di Katy Perry. Il valore aggiunto è che sono evocativi, in loro, ma ovviamente anche e soprattutto in Katy, è possibile cogliere suggestioni: nell'incipit le coreografie vanno da ghostbuster all'allineamento sghembo dei Madness mentre la regina del Pop è argentata, richiamo, a mio avviso, alla Dee D. Jackson che nel 1978 cambiò gli stilemi della dance-elettronica con brano Automatic Lover.

