L'attrice australiana ha rivelato fatti accaduti venti anni fa su Threads. Lo staff della popstar smentisce seccamente le accuse aggiungendo dubbi sull'affidabilità delle parole dell'attrice

Mentre Katy Perry è diventata virale negli ultimi giorni per la sua apparizione al Coachella in compagnia di Justin Trudeau, con cui fa coppia dalla scorsa estate, sulla popstar piovono accuse di molestie sessuali da lei compiute ai danni di Ruby Rose, attrice e conduttrice televisiva, famosa per il suo ruolo in Orange Is The New Black.

La vicenda sarebbe partita da Rose che, su Threads, avrebbe inziato spontaneamente a raccontare la sua verità su eventi che risalirebbero a circa venti anni fa.

L'aggressione sessuale compiuta da Katy Perry sarebbe avvenuta a Melbourne, in un club. Rose non ha denunciato perché in seguito la cantante l'avrebbe aiutata col suo visto per gli Stati Uniti.

Dallo staff di Perry, però, arriva subito la smentita. Le accuse sarebbero tutte menzogne dell'australiana che già in passato ha rivolto pubbliche accuse ad altri personaggi noti, prontamente smontate dagli stessi.

Le molestie avvenute 20 anni fa in un club Ruby Rose ha raccontato su Threads di essere stata molestata da Katy Perry durante una serata al night club di Melbourne Spice Market.

All'epoca, racconta Rose, era solo una ragazzina e non seppe reagire prontamente al modi in cui Perry si mise a ballare accanto a lei, strofinandole sulla faccia le sue parti intime.

La serata fu descritta successivamente da lei stessa come una "storiella da ubriachi", solo perché non seppe come gestirla.

In seguito, Katy Perry l'ha aiutata col suo visto per gli Stati Uniti, così, ammette, di aver tenuto la faccenda segreta.

"Vi avevo detto che non era una brava persona", scrive su Threads Ruby che oggi ha quarant'anni e che ha deciso di scendere nei dettagli di un evento che l'ha segnata da giovane.

Non farà causa alla star della musica ma è pronta a difendersi se lei la porterà in tribunale, ha aggiunto nel Thread che sta raccogliendo molti commenti. Leggi anche Katy Perry su Instagram con Justin Trudeau. La foto col look abbinato