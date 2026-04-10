La relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau va a gonfie vele e i due sono sempre più in armonia, come provano le ultime foto pubblicate su Instagram dalla cantante, a beneficio di un pubblico online composto da oltre duecento milioni di follower solo sulla piattaforma di Meta. Nel carosello dove ci sono un po' di scatti vari, un mix divertente di momenti privati dell'artista, c'è anche una foto di lei con Justin Trudeau , con cui fa coppia dalla scorsa estate . La sintonia è evidente dalle loro espressioni, divertite e rilassate. Anche lo stile è ormai uniforme : per un'uscita a due entrambi indossano il total black e sono davvero perfetti.

Il black look elegante

Katy Perry è più felice che mai e non ha paura di dirlo al mondo e ai fan che la seguono da sempre.

A meno di un anno dalla fine della sua lunga relazione con Orlando Bloom (la separazione è stata ufficializzata nel luglio del 2025), la cantante e star della tv a stelle e strisce può ben dirlo: le cose per lei si sono risolte per il meglio.

E se le foto in cui è sempre sorridente non dicono abbastanza, è lei stessa a scrivere una frase a corredo del suo ultimo post che spiega meglio come si sente.

"Non avrei mai immaginato che il karma potesse essere così soddisfacente", una battuta indirizzata al suo passato, adesso riscattato da un karma positivo, con un nuovo amore a illuminare il tutto.

Con Trudeau le cose sono diventate ufficiali già dopo i primi mesi di frequentazione e sia lei che il politico canadese hanno deciso fin da subito di non nascondersi.

Dopo il debutto su Instagram con un selfie diventato virale, la popstar ha sempre ospitato il compagno sul suo profilo social, che viene costantemente aggiornato con post e caroselli riassuntivi di settimane piene di impegni, viaggi e nuovi outfit.

Dell'ultimo post colpisce proprio la scelta di stile comune dei due innamorati, entrambi vestiti di nero, pronti, forse per una cena elegante.

Se Trudeau non è nuovo agli outfit sobri (è quasi sempre in giacca e t-shirt girocollo quando non è impegnato per affari politici), colpisce quanto anche lei ultimamente sembri apprezzare look più minimalisti ma sempre molto griffati.

Nelle foto in cui è con Trudeau e in quelle dove posa da sola, Perry indossa un dress senza spalline della Maison Alaïa. La popstar è una grande fan dello stile francese, tra i suoi brand del cuore c'è naturalmente Balenciaga, di cui è testimonial.