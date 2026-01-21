La cantante ha ascoltato l'intervento del fidanzato in Svizzera seduta tra il pubblico dalle prime file. Durante il suo discorso l'ex primo ministro canadese ha accennato anche al loro primo appuntamento

A pochi mesi dall'ufficializzazione della loro relazione, Katy Perry e Justin Trudeau hanno partecipato insieme come coppia al World Economic Forum, in corso a Davos, in Svizzera, dallo scorso 19 gennaio.

Trudeau, che è intervenuto al Forum martedì 20 gennaio, è stato fotografato mano nella mano con la popstar che ha seguito il discorso dell'ex primo ministro canadese dalle prime file.

Perry, che normalmente si distingue per i suoi look originali ed eccentrici, ha adottato uno stile sobrio, adatto all'evento.

Trudeau accenna alla fidanzata nel suo discorso Dopo il debutto sui social, con un selfie col quale confermavano la loro love story che ha occupato le cronache rosa per diversi mesi prima della ufficializzazione da parte dei diretti interessati, e diverse apparizioni, alcune già formali, come l'incontro con l’ex primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie lo scorso dicembre a Tokyo (anche questo corredato da scatti che hanno fatto presto il giro della rete), Katy Perry e Justin Trudeau mettono a segno una nuova uscita pubblica che attesta la solidità della loro unione.

Trudeau, che è stato ospite del World Economic Forum di Davos insieme ad altri leader internazionali provenienti da vari ambiti della politica, della società civile e non solo, ha portato con sé Katy Perry, attirando, come è logico l'attenzione dei media e anche dei fan della cantante nonché degli appassionati di cronache rosa.

L'ex premier canadese ha anche parlato della sua fidanzata rivelando nel suo discorso un dettaglio del loro primo appuntamento a Montreal lo scorso anno.

Nel parlare della mancanza di alcolici provenienti dagli States, Trudeau ha praticamente rivelato un dettaglio del suo primo appuntamento romantico con la cantante, definita "una ragazza americana" - riferimento non è sfuggito a nessuno, naturalmente. Perry avrebbe irdinato un drink che però non era disponibile in quel bar.

La cantante di Fireworks, dal canto suo, ha seguito l'intervento tra gli ospiti della platea. Seduta tra le prime file, l'americana è stata fotografata durante il panel, attenta e sorridente. Leggi anche Katy Perry e Justin Trudeau, prima uscita in pubblico a Parigi

Il look di Katy Perry La presenza di Katy Perry ha catturato l'attenzione dei fotografi che hanno scattato diverse foto della cantante, vestita per l'occasione in maniera elegante ma informale, con un completo di maglia con gonna e cardigan beige, con la scollatura ampia e rotonda e i bootoni scruri a contrasto.

I capelli bruni della cantante erano raccolti con uno chignon basso, il makeup, luminoso, puntava sullo sguardo e sulle labbra, colorate con un rossetto rosa corallo. Tra gli accessori, spiccano gli occhiali da sole con la montatura tartaruga e un paio di orecchini a bottone dorati, un modello vagamente vintage.

Katy Perry e Justin Trudeau sono andati via mano nella mano, entrambi sorridenti e ormai ben consapevoli dell'attenzione del pubblico e della stampa alle loro apparizioni di coppia.

Come è noto, Katy Perry ha messo fine alla sua relazione di lungo corso con Orlando Bloom lo scorso anno mentre il politico canadese ha divorziato dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023.

Katy Perry al World Economic Forum - PH Kilpatrick Sean CP ABACA/IPA