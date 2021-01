Zara Larsson, pubblicato il backstage del videoclip di Talk About Love

La stella svedese del pop si prepara all’uscita del nuovo album Poster Girl. Nelle scorse ore la voce di I would like ha pubblicato il backstage del videoclip del duetto con Young Love portando il pubblico sul set tra coreografie, prove e riprese.

Poster Girl: il nuovo album di Zara Larsson

Poster Girl è il titolo del nuovo album della cantante che vedrà la luce il 5 marzo 2021. Pochi giorni fa Zara Maria Larsson, questo il nome all’anagrafe, ha annunciato l’uscita del disco svelandone anche la cover che ha immediatamente ottenuto numerosi consensi da parte del pubblico tanto da contare al momento più di 29.000 like su Instagram.

Il disco arriva a circa quattro anni di distanza dal precedente So Good, pubblicato nel gennaio del 2017 e contenente singoli di successo internazionale, tra i quali Don’t Let Me Be Yours e Lush Life, quest’ultimo certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.