Zara Larsson, annunciata l'uscita del nuovo brano Talk About Love

La giovane stella svedese del pop si prepara a scalare nuovamente le classifiche di tutto il mondo. Dopo aver rivelato il nuovo look e un logo completamente inedito, Zara Larsson ha annunciato l’uscita del singolo Talk About Love in duetto con Young Thug .

Zara Larsson: il successo

Singolo dopo singolo la popstar ha inserito il suo nome nell’Olimpo della musica affermandosi come una delle stelle più scintillanti del panorama.

La grande esplosione mediatica arriva con Uncover che la pone subito sotto i riflettori, il resto è storia.

I singoli successivi portano Zara Larsson in vetta alle chart in ogni angolo del pianeta, tra i brani più celebri troviamo I Would Like, Ain’t My Fault e Lush Life, quest’ultimo certificato con ben dieci dischi di platino in Svezia e con un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto rispettivamente più di 400.000 e oltre un milione di copie.