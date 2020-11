Le canzoni più famose di Zara Larsson

Zara Larsson è una cantante e ballerina svedese, classe 1997, scelta per esibirsi agli MTV EMA 2020. Una vera e propria bambina prodigio, in grado di trionfare sul palco di “Swedish’s Got Talent” alla tenera età di 10 anni. Ha però iniziato a far conoscere il suo nome nel mondo dal 2010 in poi. La sua attività musicale ha avuto ufficialmente inizio nel 2013, anno nel quale ha riscosso un grande successo con il singolo Uncover.

A questo sono seguiti “Lush Life” e “Never Forget You”, così come la collaborazione con David Guetta in “This One’s for You”, singolo che è stato poi scelto come inno degli Europei di calcio del 2016. Una rapida scalata verso il successo, nel corso della quale ha ottenuto differenti premi. Basti pensare ai tre MTV Europe Music Awards, ai quattro Grammy svedesi e ai tre Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

Ad oggi sono due gli album realizzati in studio, “1” e “So Good”, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2017. I fan attendono con ansia il suo terzo lavoro discografico, “Poster Girl”, che potrebbe giungere nel 2021. In Italia è nota anche per la collaborazione con Fedez al singolo “Holding Out for You”, del 2019.

Gli amanti dei film d’animazione potrebbero inoltre conoscerla per la canzone che fa da tema principale in “Klaus”, primo lungometraggio animato di Netflix, caricato sulla piattaforma nel 2019. Il suo brano è “Invisible”.

Zara Larsson, le canzoni più famose

5 – “Never Forget You”: singolo pubblicato nel 2015, secondo estratto dell’album “So Good”. Una canzone elettropop e dance, che vede il suo videoclip ambientato in Islanda.

4 – “Like it is”: singolo pubblicato nel 2020 come secondo estratto dell’album di Kygo, “Golden Hour”. Anche in questo caso si tratta di una fortunata collaborazione per la cantante, in un mix che ha coinvolto anche il rapper Tyga.

3 – “This One’s for You”: singolo pubblicato nel 2016. Una fortunatissima collaborazione con David Guetta che di fatto lancia ufficialmente la carriera di Zara Larsson. Il brano è stato infatti scelto come inno ufficiale degli Europei di calcio 2016. Incluso inoltre nel suo album “So Good”, anche se soltanto nella versione giapponese.

2 – “Symphony”: singolo pubblicato nel 2017 dai Clean Bandit. È il secondo estratto del loro album “What Is Love?”. Brano che vede la partecipazione di Zara Larsson, che lo ha poi inserito nel suo secondo disco, “So Good”.

1 – “Lush Life”: singolo pubblicato nel 2015 come primo estratto del suo secondo album, “So Good”. Per il brano sono stati pubblicati tre videoclip. Il primo è stato proposto esclusivamente per il mercato svedese. Il secondo è una riedizione del primo, nel quale la si vede ballare di fronte a uno sfondo bianco. Stavolta però vi è l’aggiunta della colorizzazione e di effetti visivi. È la versione scelta per il mercato internazionale. Il terzo invece è stato realizzato per il solo mercato statunitense e la si vede ballare in svariati set a colori pastello.