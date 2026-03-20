BTS The Comeback Live | Arirang, show di droni in attesa del concerto a Seoul in streaming
Il ritorno del gruppo musicale sudcoreano è stato celebrato con un evento spettacolare che mescola musica, tecnologia e racconto. Si tratta di uno show di droni che ha illuminato il cielo notturno della capitale della Corea del Sud, in attesa del concerto sempre a Seoul che sarà disponibile in streaming anche su Netflix. Le immagini dei droni anticipano la nuova fase della carriera della band.
A cura di Camilla Sernagiotto