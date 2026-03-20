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Molti simboli, icone, scritte e numeri sono stati formati in cielo. Poi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook sono apparsi sia singolarmente sia come gruppo nelle proiezioni. Gli spostamenti dei droni creavano un effetto tridimensionale. Il pubblico ha potuto osservare dettagli dei volti e degli sguardi dei membri. Lo show ha esaltato la loro presenza scenica anche senza palco fisico.