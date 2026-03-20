BTS, è uscito il nuovo album Arirang

Il 20 marzo i BTS hanno pubblicato il quinto album in studio , Arirang , che contiene 14 tracce con brani prodotti e scritti anche da Diplo, Ryan Tedder e dal collaboratore di lunga data Pdogg. Il disco prende il nome da una canzone popolare che parla di nostalgia e separazione, spesso definita l’inno nazionale non ufficiale della Corea del Sud, e arriva dopo una pausa di quattro anni durante la quale tutti e i sette membri del gruppo K-pop J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga e V hanno completato il servizio militare obbligatorio nel Paese. “Abbiamo riflettuto a lungo sulla nostra identità e su come esprimerci al meglio in modo autentico in tutta la nostra musica e nelle nostre performance”, aveva dichiarato Jimin prima dell’uscita dell’album. “Come estensione di questo processo, abbiamo anche riconsiderato il significato del nostro background come gruppo composto interamente da membri coreani”.

IL CONCERTO, IL LIVESTREAM, IL TOUR MONDIALE E IL DOCUMENTARIO

Nel frattempo, i BTS avevano pubblicato il trailer Arirang: Animation Trailer: What Is Your Love Song?, dove le versioni animate dei membri della band si riunivano attorno a un grammofono. “Quando il disco inizia a suonare, la scena torna indietro nel tempo: una nave attraversa l’Oceano Pacifico con a bordo uomini coreani, introducendo le origini della canzone popolare Arirang. Il brano racconta distanza, nostalgia e la capacità di andare avanti – emozioni che risuonano attraverso culture e generazioni”. Il trailer si ispira alla storia documentata dal Washington Post nel 1896, quando alla Howard University sette uomini coreani avevano cantato all’antropologa statunitense Alice Fletcher la canzone, poi registrata su un fonografo a cilindro. Nel video, i BTS cantavano “A-ra-rang” proprio in quell’istituzione. Poi, arrivava il turno del debutto del gruppo nel 2013 e, infine, il presente nella piazza Gwanghwamun, vicino al Palazzo Gyeongbokgung di Seul, dove sabato 21 marzo si terrà il primo concerto della reunion al cospetto di circa 260.000 persone. L’evento sarà trasmesso lo stesso giorno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con il livestream BTS the Comeback Live / Arirang e precederà il tour mondiale BTS World Tour Arirang di 82 date che toccherà 34 città, con partenza il 9 aprile in Corea del Sud e conclusione a settembre in California. Il 27 marzo, sempre su Netflix, debutterà invece il documentario BTS: The Return, diretto da Bao Nguyen. Nel mese di aprile ci sarà inoltre la proiezione del BTS World Tour Arirang Live Viewing per vivere due concerti completi in diretta nei cinema. Secondo Grace Kao, professoressa di sociologia all'Università di Yale, nonostante l'album Arirang includa collaborazioni con autori e produttori occidentali, presenta in ogni caso un titolo in grado di "ricordare ai fan internazionali che i BTS sono, prima di tutto, un gruppo coreano". I membri del gruppo "stanno guardando al futuro, ma allo stesso tempo ricordano ai tifosi e a se stessi la loro storia".