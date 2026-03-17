È uscito il trailer del documentario BTS: The Return, che racconta il ritorno sulle scene del gruppo K-pop BTS e il dietro le quinte della realizzazione del nuovo album Arirang (in arrivo il 20 marzo) e che uscirà il 27 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Nel video, dopo aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, tutti e sette i membri della band (J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V) riflettono sul periodo che hanno trascorso separati. “Finalmente siamo tornati dove dovremmo essere”, dice una voce fuori campo, mentre le clip delle esibizioni sul palco davanti ai fan scorrono sullo schermo. L’ambientazione si sposta poi a Los Angeles dove, dopo la fine del servizio militare dell’ultimo membro, nella metà del 2025 gli artisti si sono riuniti per dare vita dopo oltre cinque anni al nuovo album Arirang. “Nell’esercito, il tempo scorreva, ma qui a Los Angeles si percepisce davvero la sua transitorietà. E stiamo cercando di capire cosa ci rende i BTS”, spiega RM mentre attraversa la città. Il gruppo ha dedicato le mattine all’allenamento fisico e, dopo i pranzi nella casa condivisa, ha raggiunto lo studio per scrivere e registrare con un team di collaboratori. “Lavoravamo sei giorni a settimana, come degli uomini d’affari”, aveva raccontato RM in un’intervista a GQ. L’artista aveva aggiunto di sentirsi come un tirocinante, nonostante gli anni alle spalle di tour negli stadi e i miliardi di stream. Secondo il comunicato stampa, il documentario è un “ritratto di resilienza, fratellanza e rinascita”, dove il gruppo affronterà “come ricominciare, come onorare il passato senza esserne vincolati e come andare avanti insieme”.

All’inizio di marzo, i BTS hanno svelato la tracklist di 14 canzoni del nuovo album Arirang, che prende il titolo dall’omonima canzone popolare tradizionale coreana e che include la title track Swim e il brano di chiusura Into the Sun. I più grandi nomi della musica, compresi Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, El Guincho, JPEGMAFIA e Ryan Tedder, hanno scritto e prodotto i brani del gruppo K-pop sudcoreano. “La nuova uscita esplora emozioni universali di desiderio e amore e troverà eco nel pubblico di tutto il mondo come un’eredità senza tempo che attraversa generazioni e culture”, ha spiegato la band, che celebrerà il ritorno alla musica anche con un tour mondiale che toccherà 34 città con 82 spettacoli (un nuovo record per il maggior numero di date di un artista K-pop) e che partirà il 9 aprile in Corea del Sud e si concluderà a settembre in California. Nel mese di aprile ci sarà inoltre la proiezione del BTS World Tour Arirang Live Viewing per vivere due concerti completi in diretta nei cinema. Nel frattempo, il 21 marzo su Netflix sarà trasmessa l’esibizione dal vivo BTS the Comeback Live / Arirang: il concerto si terrà a Gwanghwamun, a Seul, subito dopo l’uscita del nuovo album. Il primo evento in scena in Corea del Sud trasmesso in streaming a livello globale sarà diretto da Hamish Hamilton, già noto per aver diretto la maggior parte degli spettacoli dell’Halftime Show del Super Bowl.