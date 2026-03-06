È uscito il trailer dell’evento livestream BTS The Comeback I Arirang, che sarà disponibile il 21 marzo 2026 alle ore 12 in diretta in esclusiva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). In diretta dalla storica Gwanghwamun di Seul, il concerto celebrerà l’uscita dell’attesissimo nuovo album, Arirang, che uscirà il 20 marzo e precederà il tour di ritorno dei sette membri J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V sul palcoscenico mondiale. Nel video, i fan reagiscono alla notizia della pausa del gruppo K-pop, che ha dovuto assolvere agli obblighi militari in Corea del Sud (nel 2022 Jin è stato il primo ad arruolarsi, mentre Suga è stato l’ultimo ad essere congedato nel luglio 2025). Mentre la folla incita: “BTS!”, Jung Kook dice: “Sono così emozionato. Mi mancano davvero”. In un’altra clip, RM conferma: “In sette insieme, possiamo fare qualsiasi cosa”. Il primo evento in scena in Corea del Sud trasmesso in streaming a livello globale sarà diretto da Hamish Hamilton, già noto per aver diretto la maggior parte degli spettacoli dell’Halftime Show del Super Bowl.

All’inizio della settimana, i BTS hanno svelato la tracklist di 14 brani del quinto album Arirang, che include la title track Swim e il brano di chiusura Into the Sun. I più grandi nomi della musica, compresi Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, El Guincho, JPEGMAFIA e Ryan Tedder, hanno scritto e prodotto i brani del gruppo K-pop sudcoreano. Il titolo del disco deriva dall’omonima canzone popolare tradizionale coreana. “La nuova uscita esplora emozioni universali di desiderio e amore e troverà eco nel pubblico di tutto il mondo come un’eredità senza tempo che attraversa generazioni e culture”, ha spiegato la band, che celebrerà il ritorno alla musica anche con il tour mondiale che toccherà 34 città con 82 spettacoli (un nuovo record per il maggior numero di date di un artista K-pop), con partenza il 9 aprile in Corea del Sud e conclusione a settembre in California. Nel mese di aprile ci sarà inoltre la proiezione del BTS World Tour Arirang Live Viewing per vivere due concerti completi in diretta nei cinema. Il 27 marzo, sempre su Netflix, debutterà invece il documentario BTS: The Return, diretto da Bao Nguyen. Nella pellicola, il gruppo si riunisce a Los Angeles dopo la pausa per registrare nuova musica “che riflette chi sono ora, culminando in quello che diventerà un album epocale per la sua epoca”.

I BTS hanno esordito nel 2013 con l’album 2 Cool 4 Skool, mentre nel 2017 hanno introdotto il genere K-Pop nel mercato mainstream pop statunitense con successi come MIC DROP e DNA, diventando in seguito i primi artisti sudcoreani a raggiungere la vetta delle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100 e consolidando così la propria fama come uno dei gruppi K-Pop di maggior successo di tutti i tempi, anche grazie all’album Map of the Soul: 7 (2020), il disco più venduto nella storia della musica sudcoreana. I BTS hanno inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti e sono stati il primo gruppo pop sudcoreano a ricevere una nomination ai Grammy Awards. Nel 2018, il Presidente della Corea del Sud ha conferito loro l’Ordine al Merito Culturale per aver collaborato alla diffusione della cultura coreana nel mondo, mentre nel 2020 sono stati insigniti del premio James A. Van Fleet per aver contribuito alla promozione dei rapporti tra Corea del Sud e Stati Uniti. Tra il 2022 e il 2025, dopo la pausa per completare il servizio militare obbligatorio nel loro Paese d’origine, i componenti della band hanno invece sviluppato progetti solisti. Jimin e Jung Kook hanno inoltre collaborato alla serie tv Are You Sure?! di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Jin ha presentato in anteprima un film-concerto sul proprio tour solista di debutto e V è stato nominato primo ambassador del beauty brand coreano TIRTIR.