BTS, la tracklist del nuovo album Arirang in arrivo il 20 marzo

I BTS hanno svelato la tracklist di 14 canzoni del nuovo album Arirang, che uscirà il 20 marzo. La title track sarà Swim, mentre l’inno Into the Sun chiuderà il disco. I più grandi nomi della musica, compresi Mike WiLL Made-It, Flume, Diplo, El Guincho, JPEGMAFIA e Ryan Tedder, hanno scritto e prodotto i brani del gruppo K-pop sudcoreano. Per i membri della band J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga e V si tratta del primo album di nuovo insieme dall’ultimo Map of the Soul: 7 del 2020. Nell’ultimo periodo dei 13 anni di carriera, infatti, i musicisti hanno sviluppato progetti solisti e hanno affrontato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Ora, invece, sono tornati. In particolare, RM ha contribuito a ogni traccia, tranne che all’interludio, mentre Suga e J-Hope sono accreditati in diverse canzoni, incluse Body to Body, Merry Go Round e Normal. Ancora, Jimin è stato coinvolto nella creazione dei brani They Don’t Know ‘Bout Us e Into the Sun, V ha lavorato alle canzoni 2.0 e Into the Sun e ung Kook ha contribuito alla realizzazione di quattro tracce, compresa Hooligan.

LA TRACKLIST Ecco la tracklist dell’album Arirang dei BTS:

1. Body to Body

2. Hooligan

3. Aliens

4. FYA

5. 2.0

6. No. 29

7. Swim

8. Merry Go Round

9. Normal

10. Like Animals

11. "They Don't Know 'Bout Us

12. One More Night

13. Please

14. Into the Sun

IL TOUR MONDIALE, IL LIVESTREAM E IL DOCUMENTARIO Il titolo dell'album Arirang dei BTS deriva dall'omonima canzone popolare tradizionale coreana. "La nuova uscita esplora emozioni universali di desiderio e amore e troverà eco nel pubblico di tutto il mondo come un'eredità senza tempo che attraversa generazioni e culture", ha spiegato il gruppo, che celebrerà il ritorno alla musica anche con un tour mondiale che toccherà 34 città con 82 spettacoli (un nuovo record per il maggior numero di date di un artista K-pop) partirà il 9 aprile in Corea del Sud e si concluderà a settembre in California. Nel mese di aprile ci sarà inoltre la proiezione del BTS World Tour Arirang Live Viewing per vivere due concerti completi in diretta nei cinema. Nel frattempo, il 21 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) sarà trasmessa l'esibizione dal vivo BTS the Comeback Live / Arirang: il concerto si terrà a Gwanghwamun, a Seul, subito dopo l'uscita del nuovo album, e il primo evento in scena in Corea del Sud trasmesso in streaming a livello globale sarà diretto da Hamish Hamilton, già noto per aver diretto la maggior parte degli spettacoli dell'Halftime Show del Super Bowl. Il 27 marzo, sempre su Netflix, debutterà invece il documentario BTS: The Return, diretto da Bao Nguyen. Nella pellicola, il gruppo si riunisce a Los Angeles dopo la pausa per registrare nuova musica "che riflette chi sono ora, culminando in quello che diventerà un album epocale per la sua epoca".