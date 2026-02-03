Offerte Sky
I BTS annunciano un concerto livestream e un documentario su Netflix

Musica
©Ansa

L'esibizione dal vivo, intitolata e BTS the Comeback Live | Arirang, sarà trasmessa in streaming su Netflix il 21 marzo. Una settimana dopo, il 27, sarà la volta del docufilm

I BTS stanno preparando un grande ritorno. Il più famoso gruppo k-pop ha annunciato un'esibizione in live streaming e l'uscita di un documentario, entrambi su Netflix (ma visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Due nuovi arrivi in streaming

L'esibizione dal vivo, intitolata e BTS the Comeback Live | Arirang, sarà trasmessa in streaming su Netflix il 21 marzo alle 4:00 PT / 7:00 ET. Il concerto si terrà a Gwanghwamun, a Seul, subito dopo l'uscita del nuovo album Arirang il 20 marzo. Hamish Hamilton, noto per aver diretto la maggior parte degli spettacoli dell'intervallo del Super Bowl dal 2010 a oggi, dirigerà l'esibizione, il primo evento in scena in Corea a essere trasmesso in diretta streaming a livello globale.

 

Il documentario BTS: The Return debutterà invece, sempre su Netflix, il 27 marzo. Il film, diretto da Bao Nguyen, vedrà il gruppo – composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin e Jung Kook – riunirsi a Los Angeles per registrare nuova musica, dopo la pausa. Queste le parole riportate nel comunicato stampa: "I BTS creano una musica nuova che riflette chi sono ora, culminando in quello che diventerà un album epocale per la sua epoca".

I nuovi progetti

Arirang segna il primo album dei BTS dopo Proof del 2022. Il gruppo è infatti reduce da una lunga pausa, durante la quale tutti i suoi membri hanno dovuto svolgere il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud (non mancando però di registrare una moltitudine di progetti solisti).

 

Qualche settimana fa, i BTS hanno annunciato un tour mondiale per il 2026 e il 2027, con 79 concerti in programma in 34 Paesi. Il tour comincerà con tre concerti nella loro città natale, Goyang, in Corea del Sud, il 9 e l'11-12 aprile, seguiti da diverse date a Tokyo prima di approdare in Nord America.

