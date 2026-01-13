Offerte Sky
I BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date (ma nessuna in Italia)

Cinema
©Ansa

Dopo quattro anni d'assenza, il gruppo k-pop più famoso torna con 79 tappe. Tante le città in programma, da Londra a Tokyo, ma nessuna (al momento) in Italia

I fan dei BTS che vogliono vedere i loro idoli dal vivo devono prepararsi a viaggiare.

 

Il gruppo k-pop ha annunciato il suo nuovo tour mondiale. Una tournée in 79 tappe, che segna il ritorno live dopo quattro anni (il tour precedente ha incassato 246 milioni di dollari, portando i BTS nella storia come primo gruppo coreano a esibirsi come headliner allo stadio di Wembley).

BTS, le date del tour mondiale

  • 9, 11 e 12 aprile 2026 - Goyang, Corea del Sud
  • 17-18 aprile 2026 - Tokyo, Giappone
  • 25-26 aprile 2026 - Tampa, USA
  • 2-3 maggio 2026 - El Paso, USA
  • 7, 9 e 10 maggio 2026 - Città del Messico, Messico
  • 16-17 maggio 2026 - Stanford, USA
  • 23, 24 e 27 maggio 2026 - Las Vegas, USA
  • 12-13 giugno 2026 - Busan, Corea del Sud
  • 26-27 giugno 2026 — Madrid, Spagna
  • 1-2 luglio 2026 - Bruxelles, Belgio
  • 6-7 luglio 2026 - Londra, UK
  • 11-12 luglio 2026 - Monaco di Baviera, Germania
  • 17-18 luglio 2026 - Parigi, Francia
  • 1-2 agosto 2026 - East Rutherford, USA
  • 5-6 agosto 2026 - Foxborough, USA
  • 10-11 agosto 2026 - Baltimora, USA
  • 15-16 agosto 2026 - Arlington, USA
  • 22-23 agosto 2026 - Toronto, Canada
  • 27-28 agosto 2026 - Chicago, USA
  • 1-2, 5-6 settembre 2026 - Los Angeles, USA
  • 2-3 ottobre 2026 - Bogotá, Colombia
  • 9-10 ottobre 2026 - Lima, Perù
  • 16-17 ottobre 2026 - Santiago, Cile
  • 23-24 ottobre 2026 - Buenos Aires, Argentina
  • 28, 30 e 31 ottobre 2026 - San Paolo, Brasile
  • 19, 21 e 22 novembre 2026 - Kaohsiung, Taiwan
  • 3, 5 e 6 dicembre 2026 - Bangkok, Thailandia
  • 12-13 dicembre 2026 - Kuala Lumpur, Malesia
  • 17, 19-20 e 22 dicembre 2026 - Singapore
  • 26-27 dicembre 2026 - Giacarta, Indonesia

Il tour dei BTS proseguirà anche nel 2027:

  • 12-13 febbraio 2027 - Melbourne, Australia
  • 20-21 febbraio 2027 - Sydney, Australia
  • 4, 6 e 7 marzo 2027 - Hong Kong
  • 13-14 marzo 2027 - Manila, Filippine

 

Cosa sappiamo sul tour

Il nuovo tour mondiale dei BTS vedrà la band esibirsi su un palco circolare a 360 gradi, così da accogliere il maggior numero possibile di fan. Un messaggio pubblicato sul sito web del gruppo ha annunciato che ulteriori date saranno annunciate in Giappone, Medio Oriente "e altrove" per il 2027. I biglietti saranno disponibili dal 22 gennaio per gli iscritti ai fanclub, e dal 24 per tutti gli altri.

 

Secondo Billboard, i BTS e la loro etichetta discografica BigHit / Hybe ricaveranno oltre 1 miliardo di dollari da questa reunion, grazie a concerti, merchandising, licenze, vendite di album e streaming (durante la pausa della band, l'utile di Hybe è diminuito di quasi il 37,5%, un calo che l'azienda ha attribuito in parte alla "pausa temporanea dei BTS").

 

Formatisi nei primi anni del 2010, i BTS sono stati in prima linea nel diffondere il K-pop presso il grande pubblico occidentale, grazie al loro energico mix di dance pop e hip-hop, e ai testi sorprendentemente introspettivi. L'entusiasmo per il loro ritorno è cresciuto da quando il rapper e cantautore Suga ha completato il servizio militare obbligatorio (di 18 mesi) lo scorso giugno. Suga è infatti stato l'ultimo dei sette a tornare alla vita civile, dopo i suoi compagni di band Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook e Jimin.

 

A marzo del 2026, arriverà anche il nuovo (e attesissimo) album.

Approfondimento

BTS, il nuovo album uscirà a marzo 2026

I BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date

