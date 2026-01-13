I BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date

Il gruppo k-pop ha annunciato il suo nuovo tour mondiale . Una tournée in 79 tappe , che segna il ritorno live dopo quattro anni (il tour precedente ha incassato 246 milioni di dollari, portando i BTS nella storia come primo gruppo coreano a esibirsi come headliner allo stadio di Wembley).

Cosa sappiamo sul tour

Il nuovo tour mondiale dei BTS vedrà la band esibirsi su un palco circolare a 360 gradi, così da accogliere il maggior numero possibile di fan. Un messaggio pubblicato sul sito web del gruppo ha annunciato che ulteriori date saranno annunciate in Giappone, Medio Oriente "e altrove" per il 2027. I biglietti saranno disponibili dal 22 gennaio per gli iscritti ai fanclub, e dal 24 per tutti gli altri.

Secondo Billboard, i BTS e la loro etichetta discografica BigHit / Hybe ricaveranno oltre 1 miliardo di dollari da questa reunion, grazie a concerti, merchandising, licenze, vendite di album e streaming (durante la pausa della band, l'utile di Hybe è diminuito di quasi il 37,5%, un calo che l'azienda ha attribuito in parte alla "pausa temporanea dei BTS").

Formatisi nei primi anni del 2010, i BTS sono stati in prima linea nel diffondere il K-pop presso il grande pubblico occidentale, grazie al loro energico mix di dance pop e hip-hop, e ai testi sorprendentemente introspettivi. L'entusiasmo per il loro ritorno è cresciuto da quando il rapper e cantautore Suga ha completato il servizio militare obbligatorio (di 18 mesi) lo scorso giugno. Suga è infatti stato l'ultimo dei sette a tornare alla vita civile, dopo i suoi compagni di band Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook e Jimin.

A marzo del 2026, arriverà anche il nuovo (e attesissimo) album.