Dopo la lunga pausa per completare il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, il 20 marzo arriverà il primo disco insieme in quattro anni per i membri J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V. Che presto potrebbero annunciare anche un nuovo tour
I BTS pubblicheranno un nuovo album il 20 marzo 2026. Sarà il primo in quasi quattro anni dopo l’uscita della raccolta Proof nel 2022. I membri del gruppo K-Pop J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V, che avevano preso una lunga pausa per svolgere il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, hanno recentemente inviato dei biglietti scritti a mano ad alcuni membri del fan club ufficiale, i BTS ARMY, con l’anticipazione della data di uscita del nuovo album. “Abbiamo aspettato più intensamente di chiunque altro”, ha scritto RM. “Vi ho salutati tutti come solisti nel 2023 e nel 2024, ma finalmente posso salutarvi di nuovo come parte di una squadra”, ha proseguito Jin. “Finalmente, è l’anno in cui saremo tutti insieme a voi!!”, ha scritto invece J-Hope. “L’anno che aspettavamo è finalmente arrivato”, ha aggiunto Jimin. “Nel 2026, creeremo ricordi ancora più belli, quindi non vediamo l’ora”, ha scritto V. “Per favore, prendetevi cura di noi anche quest’anno”, ha concluso Jung Kook. “Ritorno confermato il 20 marzo”, ha inoltre dichiarato in un post su X giovedì 1º gennaio l’etichetta discografica Big Hit Music. Anche i media sudcoreani hanno riportato la notizia. La band era tornata a lavorare insieme in studio dallo scorso luglio. “Dato che sarà un album di gruppo, rifletterà i pensieri e le idee di ogni membro. Ci stiamo avvicinando all’album con la stessa mentalità che avevamo quando abbiamo iniziato”, avevano dichiarato gli artisti durante una diretta streaming. “Stiamo anche pianificando un tour mondiale insieme al nuovo album. Visiteremo i fan in tutto il mondo, quindi speriamo che siate entusiasti quanto noi”. Presto, quindi, i BTS potrebbero annunciare anche nuovi concerti.
DAGLI ESORDI AI SUCCESSI
I BTS hanno esordito nel 2013 con l’album 2 Cool 4 Skool, mentre nel 2017 hanno introdotto il genere K-Pop nel mercato mainstream pop statunitense con successi come MIC DROP e DNA, diventando in seguito i primi artisti sudcoreani a raggiungere la vetta delle classifiche Billboard 200 e Billboard Hot 100 e consolidando così la propria fama come uno dei gruppi K-Pop di maggior successo di tutti i tempi, anche grazie all’album Map of the Soul: 7 (2020), il disco più venduto nella storia della musica sudcoreana. I BTS hanno inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti e sono stati il primo gruppo pop sudcoreano a ricevere una nomination ai Grammy Awards. Nel 2018, il Presidente della Corea del Sud ha conferito loro l’Ordine al Merito Culturale per aver collaborato alla diffusione della cultura coreana nel mondo, mentre nel 2020 sono stati insigniti del premio James A. Van Fleet per aver contribuito alla promozione dei rapporti tra Corea del Sud e Stati Uniti. Tra il 2022 e il 2025, dopo la pausa per completare il servizio militare obbligatorio nel loro Paese d’origine, i componenti della band hanno invece sviluppato progetti solisti. Jimin e Jung Kook hanno inoltre collaborato alla serie tv Are You Sure?! di Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), Jin ha presentato in anteprima un film-concerto sul proprio tour solista di debutto e V è stato nominato primo ambassador del beauty brand coreano TIRTIR.
Approfondimento
BTS, il trailer del documentario Forever We Are Young
©Getty
Bts, i 30 anni di Jimin: vita e carriera della superstar K-pop. FOTO
Il 13 ottobre 1995 nasceva Park Ji-min, nella città di Busan. Oggi il mondo lo conosce come Jimin, uno dei membri della boy band fenomeno internazionale. Dagli anni di 'apprendistato idol' alla scalata delle classifiche mondiali, dall'attività di beneficienza alle campagne per i grandi della moda: ecco il percorso che l'ha portato al successo