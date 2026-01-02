I BTS pubblicheranno un nuovo album il 20 marzo 2026. Sarà il primo in quasi quattro anni dopo l’uscita della raccolta Proof nel 2022. I membri del gruppo K-Pop J-Hope, Jimin, Jin, Jung Kook, RM, Suga e V, che avevano preso una lunga pausa per svolgere il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, hanno recentemente inviato dei biglietti scritti a mano ad alcuni membri del fan club ufficiale, i BTS ARMY, con l’anticipazione della data di uscita del nuovo album. “Abbiamo aspettato più intensamente di chiunque altro”, ha scritto RM. “Vi ho salutati tutti come solisti nel 2023 e nel 2024, ma finalmente posso salutarvi di nuovo come parte di una squadra”, ha proseguito Jin. “Finalmente, è l’anno in cui saremo tutti insieme a voi!!”, ha scritto invece J-Hope. “L’anno che aspettavamo è finalmente arrivato”, ha aggiunto Jimin. “Nel 2026, creeremo ricordi ancora più belli, quindi non vediamo l’ora”, ha scritto V. “Per favore, prendetevi cura di noi anche quest’anno”, ha concluso Jung Kook. “Ritorno confermato il 20 marzo”, ha inoltre dichiarato in un post su X giovedì 1º gennaio l’etichetta discografica Big Hit Music. Anche i media sudcoreani hanno riportato la notizia. La band era tornata a lavorare insieme in studio dallo scorso luglio. “Dato che sarà un album di gruppo, rifletterà i pensieri e le idee di ogni membro. Ci stiamo avvicinando all’album con la stessa mentalità che avevamo quando abbiamo iniziato”, avevano dichiarato gli artisti durante una diretta streaming. “Stiamo anche pianificando un tour mondiale insieme al nuovo album. Visiteremo i fan in tutto il mondo, quindi speriamo che siate entusiasti quanto noi”. Presto, quindi, i BTS potrebbero annunciare anche nuovi concerti.