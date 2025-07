I BTS torneranno nella primavera 2026 con nuova musica e un nuovo tour

I BTS hanno confermato ufficialmente il loro ritorno. Martedì 1 luglio, in una diretta streaming su Weverse, il gruppo K-pop ha annunciato che tornerà nella primavera del 2026 con nuova musica e un tour mondiale. La band sudcoreana si era presa una pausa di due anni non solo a causa degli impegni solisti, ma anche degli obblighi del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Dopo aver ottenuto i rispettivi congedi, ieri i sette membri Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope e RM si sono riuniti per la prima volta tutti insieme in diretta dal mese di settembre 2022, radunando oltre 7,3 milioni di fan. “Pubblicheremo un nuovo album dei BTS nella primavera del prossimo anno”, ha dichiarato il gruppo in un comunicato. “A partire da luglio, tutti e sette inizieremo a lavorare a stretto contatto sulla nuova musica. Dato che sarà un album di gruppo, rifletterà i pensieri e le idee di ogni membro. Ci stiamo avvicinando all’album con la stessa mentalità che avevamo quando avevamo iniziato”. Il mese prossimo, negli Stati Uniti, i BTS inizieranno non solo a registrare nuove canzoni, ma organizzeranno anche un “imponente” tour mondiale. “Stiamo pianificando anche un tour mondiale in concomitanza con il nuovo album”, hanno dichiarato. “Visiteremo fan in tutto il mondo, quindi speriamo che siate emozionati quanto noi”. Gli artisti avevano concluso ormai quattro anni fa il loro ultimo tour, BTS: Permission to Dance on Stage, che aveva attirato oltre 4 milioni di spettatori. Due settimane fa un articolo del quotidiano Korea Herald aveva affermato che la band sarebbe tornata nel mese di marzo 2026, ma finora i BTS non hanno specificato il mese esatto del loro ritorno. In attesa del ritorno sulle scene, il 30 luglio nei cinema statunitensi uscirà un nuovo documentario intitolato Forever We Are Young. La pellicola, però, non sarà incentrata direttamente sui sette artisti, bensì sulla loro ARMY, l’appassionato fandom della band.