BTS, la data di uscita del documentario Forever We Are Young

Dopo la fine del servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, la rinnovata energia dei sette membri del gruppo K-pop BTS esploderà in un nuovo documentario, Forever We Are Young, che uscirà nei cinema statunitensi il 30 luglio. La pellicola, però, non sarà incentrata direttamente sugli artisti J-Hope, Jin, RM, V, Jungkook, Jimin e Suga, bensì sulla loro ARMY, l’appassionato fandom della band. “Non ci sono BTS senza ARMY e non c'è ARMY senza BTS”, hanno dichiarato le co-registe Grace Lee e Patty Ahn. “Siamo entusiaste che il pubblico possa intraprendere un viaggio emozionante e incontrare un fandom che ci ha fatto ridere, piangere e riflettere”. Il documentario seguirà i fan in un ReactorCon dedicato ai BTS a Lewisville, in Texas, racconterà la storia di un insegnante di danza di Seul specializzato nelle coreografie della band e si concentrerà sulla parte di fandom che ha supportato il gruppo dal 2013, tra il raggiungimento di record in classifica e la consacrazione del gruppo nella storia del pop. “Forever we are young si immerge nel fandom appassionato che ha catapultato le icone pop del XXI secolo, i BTS, in una famiglia a livello globale", recita la sinossi del documentario. "Sfidando gli stereotipi che li vedono come adolescenti urlanti, gli ARMY sono un movimento intergenerazionale, culturalmente consapevole e socialmente attivo, diversificato come il mondo stesso. Il film cattura il potente spirito di attivismo e collettività che rende gli ARMY un simbolo di speranza e unità nel nostro mondo sempre più frammentato". In un’intervista a Deadline, la regista Ahn ha raccontato: “Abbiamo passato un paio d'anni a sviluppare l'idea, divertendoci molto insieme, pensando a quali aspetti di ARMY avremmo potuto approfondire. Ma ovviamente non avremmo potuto realizzare questo film senza la collaborazione e l'aiuto di HYBE [azienda sudcoreana di intrattenimento, ndr]. "Abbiamo lavorato in modo praticamente indipendente, in modo creativo, ma avevamo bisogno del permesso di HYBE per i beni d'archivio, i diritti musicali e tutto il resto”. L’altra regista, Lee, ha aggiunto: “Non si può fare un film sui BTS senza usare la loro musica e senza usare filmati d'archivio. Quindi il supporto e la benedizione dell'etichetta erano necessari per realizzare il film”.