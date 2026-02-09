La crescita dei BTS si misura tanto nella trasformazione del sound quanto nella capacità di tradurre la riflessione sulla gioventù in un linguaggio pop globale. Dalle radici hip-hop e old school degli esordi, il percorso artistico si apre progressivamente a una fusione di generi e a tematiche che spaziano dall’ansia scolastica alla situazione sociale, dalla salute mentale all’amor proprio.

Tra il 2015 e il 2016, la serie The Most Beautiful Moment in Life segna un passaggio verso toni più melodici e maturi, preparando il terreno a Wings e al punto di svolta del 2017. È in questa fase che i BTS entrano nel mainstream statunitense e avviano l’era Love Yourself. La consacrazione internazionale passa attraverso risultati di classifica e riconoscimenti: diventano il primo artista sudcoreano a raggiungere la vetta sia della Billboard 200 sia della Billboard Hot 100, mentre tour e impatto mediatico consolidano un profilo che unisce performance da idol e scrittura diretta, rafforzando la reputazione di gruppo socialmente consapevole.